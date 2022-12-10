دخل المغرب التاريخ من خلال بلوغه ربع نهاية مونديال قطر لكرة القدم، كأول بلد عربي يحقق هذا الإنجاز، ويطمح للوصول إلى نصف النهاية عبر الفوز بمباراة البرتغال مساء السبت.

تأهل المنتخب المغربي لدور نصف النهائي في مونديال قطر عقب تغلبه على نظيره البرتغالي بهدف مقابل لا شي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأصبح "أسود الأطلس" أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، فيما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده إلى دور نصف النهائي بكأس العالم لكرة القدم.

مشاركة فاعلة

يملك المغرب أقوى دفاع في مونديال قطر، حسب إحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، إذ سُجل فيه هدف واحد في 5 مباريات.

كما اختارت الفيفا 3 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلية المثالية في دور الـ16، وهم قائد المنتخب غانم رومان سايس (بشكتاش التركي)، وياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية الإسباني)، وسفيان امرابط (فيورنتينا الإيطالي).