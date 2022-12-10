سياسة
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شاهد | بتوجيهات من أردوغان.. سفينة مساعدات تركية للقوى الأمنية اللبنانية
سلمت تركيا سفينة محملة بـ1023 طناً من المساعدات الإنسانية للقوى الأمنية اللبنانية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووصلت السفينة إلى ميناء طرابلس بحمولة 43 شاحنة.
شاهد | بتوجيهات من أردوغان.. سفينة مساعدات تركية للقوى الأمنية اللبنانية
لبنان.. تركيا تسلم القوى الأمنية 1023 طناً من المساعدات  / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

سلمت تركيا السبت 1023 طناً من المساعدات الإنسانية للبنان بناءً على توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب الأناضول وصلت سفينة تركية إلى ميناء طرابلس (شمال) بحمولة 43 شاحنة من المساعدات الإنسانية تقدّر بـ1023 طناً، مقدّمة لصالح الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وكان في استقبال السفينة السفير التركي في لبنان علي باريش أولوصوي والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة (حكومية) محمد خير ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وممثلين عن وزير الداخلية والبلديات وعن الأجهزة الأمنية.

وفي كلمة له خلال التسليم قال أولوصوي إن "لقاء ميقاتي مع الرئيس أردوغان في أثناء زيارته تركيا في 1 فبراير/شباط الماضي، كان له دور فعّال في زيادة المساعدات الإنسانية التركية إلى لبنان".

وأشار إلى أنه "بعد هذه الزيارة أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) بإرسال مساعدات غذائية إلى 43 ألفاً و700 فرد يعملون في المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية".

ولفت أولوصوي إلى أن "تركيا سلمت الداخلية اللبنانية 1036 طناً من المساعدات الغذائية لصالح لمؤسسات الأمنية اللبنانية موزّعة على 3 شحنات منفصلة خلال الأشهر الماضية".

وأضاف: "ومع شحنة المساعدات الجديدة تكون تركيا قد سلمت ما مجموعه 2059 طناً من المساعدات لصالح أعضاء المؤسسات الأمنية اللبنانية في عام 2022".

وتعهد السفير التركي لدى لبنان بـ"استمرار تقديم المساعدات من وزارة الدفاع التركية إلى الجيش اللبناني".

ولفت إلى أن بلاده "سلمت لبنان 80 طناً من المساعدات الغذائية وقطع الغيار في أبريل/نيسان الماضي، ما يشكل مؤشراً ملموساً على الأهمية التي توليها تركيا لأمن لبنان واستقراره".

وأشار أولوصوي إلى أن تركيا "واصلت دعم قطاع الصحة اللبناني إذ أرسلت في أغسطس/آب الماضي 90 طناً من المستلزمات الطبية والأدوية إلى وزارة الصحة اللبنانية".

وبيّن أنها "لم تترك اللبنانيين وحدهم في أيامهم الصعبة، ليس فقط المؤسسات الحكومية، ولكن أيضاً المنظمات غير الحكومية".

و"أرسلت تركيا نحو 1000 طن من المساعدات الغذائية والطحين إلى المحتاجين في لبنان، ضمن حملة الخير التي نظمتها 17 جمعية خيرية (غير حكومية) في رمضان الماضي بتنسيق مع آفاد، وجرى تسليمها إلى 50 ألف أسرة في 96 منطقة لبنانية"، حسب أولوصوي.

وشدد أن تركيا "أثبتت أنها تقف إلى جانب الأصدقاء والأشقاء اللبنانيين في السرّاء والضرّاء وستواصل التضامن مع لبنان".

من جهته قال خير: "هذه ليست المرة الأولى التي تساعد فيها تركيا لبنان، وليست المرة الأخيرة"، مبيّناً أنها "تشكل دعماً معنوياً كبيراً لدولتنا ولعناصر القوى الأمنية".

ومنذ أواخر مارس/آذار حتى مطلع أغسطس/آب 2022، أرسلت تركيا مساعدات إلى لبنان عبر 4 سفن أطلق عليها "سفينة الإحسان"، بناء على توجيهات الرئيس أردوغان.

ومنذ 2019 يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادّة صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، أدّت إلى انهيار مالي ومعيشي وشحّ بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى​​​​​​ في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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