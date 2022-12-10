سياسة
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شاهد | فرحة عارمة ببلوغ  المنتخب المغربي نصف نهائي مونديال قطر 2022
عمت فرحة عارمة ملايين الجماهير المغربية بالانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على البرتغال بهدف دون مقابل ووصوله لأول مرة بتاريخ العرب والأفارقة إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم.
شاهد | فرحة عارمة ببلوغ  المنتخب المغربي نصف نهائي مونديال قطر 2022
فرحة عارمة ببلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي مونديال قطر 2022 / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

عمت الفرحة ملايين الجماهير المغربية السبت بعد بلوغ منتخب بلادهم نصف نهائي مونديال قطر 2022، لأول مرة في تاريخ الدول العربية والإفريقية.

وحسب الأناضول عمت الفرحة المغاربة في المقاهي والمنازل وأماكن المشاهدة المفتوحة بمجرد انتهاء المباراة، مرددين الشعارات احتفالاً بفوز منتخبهم على البرتغال بهدف دون مقابل، وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وتفاعل الجمهور مع منتخب بلاده بالتشجيع والهتاف متجاوباً مع مجريات اللقاء، ليخرجوا إلى الشوارع احتفاء بذلك.

ويعد هذا التأهل الأول على مستوى المنتخبات العربية والإفريقية.

ويشارك المغرب للمرة السادسة في المونديال بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي ونجوم مثل العميد غانم سايس لاعب بيشكتاس التركي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني بالإضافة إلى سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

والمغرب هو آخر فريق إفريقي متبقٍّ في المونديال والفريق الرابع الذي يصل إلى الدور ربع النهائي بعد الكاميرون في 1990 والسنغال في 2002 وغانا في 2010.

واحتفى المغرب في العقود الأخيرة بهويته الإفريقية والأمازيغية والعربية أيضاً، واحتُفل بالفوز أيضاً في كل الأماكن الأخرى في القارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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