سياسة
2 دقيقة قراءة
ياسين بونو.. أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات بالمونديال
حافظ ياسين بونو حارس منتخب المغرب على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على البرتغال بهدف دون مقابل السبت.
ياسين بونو.. أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات بالمونديال
بونو.. أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات بمونديال قطر / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

بات الحارس المغربي العملاق ياسين بونو أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد العبور التاريخي لـ"أسود الاطلس" إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بالفوز المدوي 1-0 على البرتغال السبت.

وبات المغرب أول بلد إفريقي وعربي يبلغ دور الأربعة في كأس العالم.

وفجّر المغرب إحدى أكبر المفاجآت بتصدره المجموعة السادسة أمام كل من كرواتيا وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا صاحبة المركز الثالث، وكندا.

وحقق بونو حارس إشبيلية الإسباني هذا الإنجاز في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا (0-0)، ثمن النهائي ضد إسبانيا (0-0 وفوز 3-0 بركلات الترجيح) عندما تعملق متصدياً لركلتين ترجيحيتين، وفي ربع النهائي ضد البرتغال (1-0).

ولم يشارك أفضل حارس في الدوري الإسباني الموسم الماضي في الفوز (2-0) على بلجيكا في المباراة الثانية من دور المجموعات، بعدما كان ضمن التشكيلة الأساسية وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني لكنه شعر بالدوار عقبها، فقرر مدربه وليد الركراكي عدم المجازفة بمشاركته ودفع بحارس مرمى الوحدة السعودي منير القجوي المحمدي مكانه.

وانتهت مباراة كندا الختامية في دور المجموعات بفوز "أسود الاطلس" (2-1) عندما عاد بونو إلى حراسة المرمى، علماً أن الهدف جاء عكسياً من نايف أكرد وهو الهدف الوحيد الذي دخل شباك المغرب حتى الآن في قطر في خمس مباريات.

وتألق بونو ضد البرتغال ببراعة وأبعد تسديدة قوية بيد واحدة لجواو فيليكس إلى ركنية (82)، ثم تصدى لتسديدة قوية لكريستيانو رونالدو من خارج المنطقة (90+1) حارماً السيليساو من معادلة النتيجة ليؤمّن العبور التاريخي للمغرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us