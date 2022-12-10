سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان ومسؤولون ونواب أتراك يحتفلون بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال
احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولون ونواب أتراك بتأهل منتخب المغرب لدور نصف النهائي في مونديال قطر، كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.
أردوغان ومسؤولون ونواب أتراك يحتفلون بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال
أردوغان يهنئ المغرب بالإنجاز التاريخي والتأهل لنصف نهائي كأس العالم / صورة: AP
10 ديسمبر 2022

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتخب المغرب بتأهله لدور نصف النهائي في مونديال قطر بعد تغلبه على منتخب البرتغال بهدف مقابل لا شيء.

وكتب أردوغان في تغريدة على تويتر: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول إلى دور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".

كما هنأ متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن المنتخب المغربي على إنجازه التاريخي متمنياً له المضي قدماً في "كتابة التاريخ"

بدوره هنأ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون منتخب أسود الأطلس متمنياً له استمرار الإنجازات.

وكتب ألطون في تغريدة علي تويتر: "أهنئ من أعماق قلبي الإنجاز الكبير الذي حققه المغرب البلد الصديق والشقيق. وأتمنى استمرار إنجازات المنتخب المغربي في كأس العالم، وأرسل تحياتي إلى جميع أفراد الشعب المغربي".

كما احتفل مجموعة من النواب بالبرلمان التركي بفوز المنتخب المغربي. وكانوا تجمعوا لمشاهدة المباراة وتشجيع "أسود الأطلس".

وفاز المغرب على البرتغال بهدف دون مقابل مساء السبت في استاد الثمامة بقطر ضمن دور الثمانية، ليتأهل لدور نصف النهائي محققاً بذلك إنجازاً كروياً عربياً إفريقياً غير مسبوق.

ويشارك المغرب للمرة السادسة في المونديال بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي ونجوم مثل العميد غانم سايس لاعب بيشكتاس التركي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني بالإضافة إلى سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us