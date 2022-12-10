هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتخب المغرب بتأهله لدور نصف النهائي في مونديال قطر بعد تغلبه على منتخب البرتغال بهدف مقابل لا شيء.

وكتب أردوغان في تغريدة على تويتر: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول إلى دور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".

كما هنأ متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن المنتخب المغربي على إنجازه التاريخي متمنياً له المضي قدماً في "كتابة التاريخ"

بدوره هنأ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون منتخب أسود الأطلس متمنياً له استمرار الإنجازات.

وكتب ألطون في تغريدة علي تويتر: "أهنئ من أعماق قلبي الإنجاز الكبير الذي حققه المغرب البلد الصديق والشقيق. وأتمنى استمرار إنجازات المنتخب المغربي في كأس العالم، وأرسل تحياتي إلى جميع أفراد الشعب المغربي".

كما احتفل مجموعة من النواب بالبرلمان التركي بفوز المنتخب المغربي. وكانوا تجمعوا لمشاهدة المباراة وتشجيع "أسود الأطلس".

وفاز المغرب على البرتغال بهدف دون مقابل مساء السبت في استاد الثمامة بقطر ضمن دور الثمانية، ليتأهل لدور نصف النهائي محققاً بذلك إنجازاً كروياً عربياً إفريقياً غير مسبوق.

ويشارك المغرب للمرة السادسة في المونديال بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي ونجوم مثل العميد غانم سايس لاعب بيشكتاس التركي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني بالإضافة إلى سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.