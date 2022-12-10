في ما يلي أبرز تصريحات مباراة المغرب والبرتغال (1-صفر) السبت في ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد الثمامة في الدوحة:

وليد الركراكي (مدرب المغرب): "مرة أخرى واجهنا فريقاً كبيراً مثل البرتغال. رأيتم الإصابات ومن بقي على الميدان. كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا. أنا سعيد جداً. نتقدم بمواهبنا ورغم الإصابات التي حدثت، تمكسنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي، سعداء من أجل المغرب. أشكر كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة (الاتحاد المغربي لكرة القدم)".

ومن جانبه قال فرناندو سانتوش مدرب البرتغال في مؤتمر صحفي: "لاعبونا محبطون، وأريد أن أشكر الشعب البرتغالي على كل الدعم والتعاطف الذي أظهره تجاهنا. نحن منزعجون لأننا ندرك أننا نملك كثيراً من المهارات وأردنا الفوز ومنح الفرح لشعبنا، لذا نشعر بالحزن والخيبة لأننا لم نفعل ذلك".

وأفاد سانتوش: "كنا نعرف جيداً خصمنا والتحديات التي تنتظرنا خصوصاً من الناحية الفنية، وشاهدنا مباريات المغرب ونعرف أنه كان علينا التغلب على التحديات التي فشلت إسبانيا في التغلب عليها (...) كان علينا أن ننهي الهجمات وتسجيل الأهداف (...) يجب أن نعطي الحق للمنتخب المغربي، حيث سجل المغرب في الشوط الأول وأعتقد أنه ليس من العادل أن نخسر ولكن هذه هي كرة القدم".

وقال لاعب أسود الأطلس يوسف النصيري الذي أحرز هدف الفوز لقناة بي إن سبورتس: "سعيد بهذا الهدف، أشكر الجماهير على المساندة لآخر دقيقة، وللجمهور في المغرب".

وأفاد حارس المنتخب المغربي وأفضل لاعب في المباراة ياسين بونو: "من الصعب إيجاد الكلمات لوصف هذه اللحظة وأشكر جميع اللاعبين الذين قدموا مباراة رائعة، لقد عانينا من الإصابات وقاتلنا في الملعب، وأريد أن أشكر الجماهير التي دعمتنا، وهذا كل ما أملكه حالياً".

وقال بونو: "سنخلد إلى الراحة للعودة بنفس الطاقة. هذا كل ما لديّ. قال مدربنا في وقت سابق: نحن هنا لتغيير هذه العقلية واللاعب المغربي قادر على مواجهة أي شيء في المونديال. لقد غيّرنا بالفعل هذه العقلية والجيل الحالي والذي سيأتي من بعدنا سيعرف أن اللاعب المغربي قادر على اجتراح المعجزات".

وقال لاعب ارتكاز أسود الأطلس سفيان أمرابط: "إنه أمر غير متوقع. أمر لا يصدق. فخور للغاية. أنا أعيش حلماً. لقد خضنا مباراة كبيرة بقلوبنا من أجل بلدنا ومشجعينا. معنوياتنا كانت عالية. أكن احتراماً كبيراً لكل زملائي (...) كأننا نلعب على أرضنا شكراً للشعب المغربي".

وقال المهاجم المغربي سفيان بوفال: "عملنا كثيراً ونحن سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، الملك".

وقال يحيى عطية الله مدافع المغرب لقناة الكأس: "يوم تاريخي. دخلنا المباراة وطبقنا تعليمات المدرب. الحمد لله الفرحة الكبيرة لنا جميعاً".

وأضاف: "لا يزال أمامنا عمل كبير. شعور لا يوصف (عن مشاركته أساسياً) أشكر المدرب على هذه الثقة".

وقال عز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب: "دخلنا التاريخ في المباراة الأخيرة، واليوم بلغنا نصف النهائي. سنعمل بدءاً من الغد للمباراة المقبلة كي نحقق الحلم. نشكر الشعب العربي وكل إفريقيا، نعرف أنها تقف وراءنا".

وفي هذا الصدد ورد في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي أن "المغرب أول منتخب إفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم. يا له من إنجاز لمنتخب أسود الأطلس".

ومن جانبها غردت المغنية الكولومبية شاكيرا على تويتر: "حان الوقت لإفريقيا" (نسبة لأغنيتها واكا واكا)".

وقال اللاعب الإنجليزي غاري لينيكر (هداف مونديال 1986) على تويتر: "واو، يا له من فوز مذهل للمغرب (...) جريء، منظّم، وهادئ. كرة القدم رائعة. إنه الأفضل".

وبدوره قال النجم المصري السباق محمد أبو تريكة لقناة بي إن سبورتس: "بدأنا نحلم الآن بأن يرفع منتخب عربي كأس العالم".

وقال المهدي بنعطية مدافع المغرب السابق لقناة بي إن سبورتس: "أنا أخ كبير. كنت محظوظاً لمقابلتهم عندما كانوا صغار السن ورافقتهم حتى وصلوا إلى هنا. أنا في الملعب ولا أصدّق. أشعر أن شخصاً ما سيوقظني. هذا أمر لا يُصدّق، نحن في نصف نهائي كأس العالم".

وقال كاكا النجم البرازيلي السابق لقناة بي إن سبورتس: "إنجاز تاريخي، ليس بالإنجاز العادي. أنت بين أفضل أربعة منتخبات في العالم. لم لا الحلم بالكأس. تهانينا لهذا المنتخب المنظم والمنضبط، ركّز كثيراً وحارب في الاتجاه الصحيح. الحارس بونو مميز، أوناحي اللاعب رقم 8 يا له من لاعب".

وقال ديدييه دروغبا نجم الكرة العاجية السابق على تويتر: "لقد فعلوها، برافو المغرب على هذا الإنجاز. تحيا إفريقيا. أخي وليد الركراكي سعيد جداً لأجلك".

وقال إيلون ماسك مالك تويتر: "مبروك للمغرب".