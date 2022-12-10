ساند اللاعب الألماني المعتزل دولياً من أصل تركي مسعود أوزيل زميله السابق كريستيانو رونالدو جراء حملة الانتقادات الإعلامية التي يتعرض لها الأخير بسبب تراجع أدائه مؤخراً.

ونشر مسعود أوزيل عبر حسابه في إنستغرام: "لا أفهم حقاً من أين تأتي هذه الانتقادات السلبية المستمرة من الصحافة نحو كريستيانو (...) تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على نقرات، والنقّاد الذين ليس لديهم مهنة بعد الآن يريدون فقط جذب الانتباه باسمه الكبير والمحاولة ليجعله يبدو سيئاً".

وأضاف أوزيل: "سيبلغ (كريستيانو) من العمر 38 عاماً قريباً (...) فما المفاجأة بأنه لم يعد يسجل 50 هدفاً في الموسم بعد الآن؟ يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيداً برؤيته يلعب لمدة 20 عاماً".

وأكّد أوزيل أنه لا يعتقد أن "أي شخص من الجيل (الكروي) الجديد سيكون قادراً على مطابقة أرقامه مرة أخرى. سيكون إلى الأبد في مكانته الخاصة".

وفي الآونة الأخيرة يتعرض النجم البرتغالي لحملة من الانتقادات حول تراجع مستواه الغير معهود منذ انتقاله إلى نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي حتى فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وتحطمت آمال رونالدو في الفوز بكأس العالم (وهو آخر مونديال يشارك فيه) عقب هزيمة المنتخب البرتغالي من منتخب أسود الأطلس اليوم السبت (1-0) على ملعب الثمامة في قطر.