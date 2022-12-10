عمت فرحة عارمة مجدداً أرجاء الدول العربية مساء السبت مع عبور منتخب المغرب محطة البرتغال بتأهل تاريخي في كأس العالم الذي تستضيفه قطر.

وتأهل المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 عقب فوزه على البرتغال بهدفٍ دون مقابل في استاد "الثمامة" بقطر ضمن دور الثمانية، ليكون بذلك "أسود الأطلس" أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك الإنجاز.

وسبق أن شهدت الدول العربية فرحة مماثلة عقب فوز منتخب "أسود الأطلس" الأسبوع الماضي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بثلاثة أهداف دون مقابل.

أسود الأطلس

وجرى تداول مقاطع فيديو عبر تويتر تبرز فرحة كبيرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقب فوز أسود الأطلس.

وغرد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قائلاً: "لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم، مبروك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب".

وقال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عبر حسابه بتويتر: "ألف مبارك للمنتخب المغربي بالتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم".

وهنأ وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل المغرب مغرداً: "ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق، وللكرة العربية، هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم".

كما هنأ متحدث الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تغريدة أسود الأطلس قائلاً: "خالص التهاني القلبية للمغرب بالفوز المشرف للمنتخب الوطني والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي".

وعقب مشاهدته المباراة من خيمة السفارة القطرية في عمّان هنأ رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، قائلاً إن "الفوز المغربي زرع الفرح في بيوت الأردنيين ورفع رأس العرب جميعاً"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

كما قال وزير الثقافة القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني في تغريدة: "نبارك لمنتخب المغرب هذا الفوز التاريخي على منتخب البرتغال (إن) تأهل أسود الأطلس للمربع الذهبي أسعد الجماهير وأكد أنهم أسود العرب وهذا ما يسعدنا في قطر".

وغرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد وسام المرتضى قائلاً: "البطل والإنجاز هو المغرب، أما الحصن الحصين فهي راية فلسطين (التي اعتاد لاعبو المغرب على رفعها عقب الفوز) رمز المظلومين، مبروك يا الأبطال لا سقف لطموحنا الآن"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

فنانون وإعلاميون

وقالت المطربة السورية أصالة: "مليار مبروك يا مغربنا الحبيب مبروك يا أبطال".

وغردت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، قائلة: "المغرب فخرنا كلنا، أسود الأطلس كسبوا الرهان مرة جديدة".

وقالت المطربة المصرية أنغام عبر حسابها بتويتر: "فرحة كل العرب أسود الأطلس، ألف مبروك. الله عليكم يا أبطال المغرب".

وغرد المطرب المصري حمزة نمرة قائلاً: "المغرب فخر العرب، ألف ألف ألف مبروك وقلوبنا كلنا معكم في القادم وبإذن الله خير".

وقال الإعلامي والناقد الإماراتي علي بن تميم: "شكراً أسود الأطلس، كتبتم التاريخ مجدداً، صنعتم ما ظنه البعض مستحيلاً، سطرتم إنجازاً غير مسبوق للكرة العربية، وحلّقتم بأحلامنا بعيداً، شكراً لأبطال منتخب المغرب.. بكم نزهو ونفخر".

أرقام تاريخية

وينتظر المنتخب المغربي في الدور القادم الفائز من اللقاء المرتقب بين فرنسا حاملة اللقب وإنجلترا المقرر في وقت لاحق مساء السبت.

​وبعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد في مونديال قطر 2022 السبت أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال، وأول فريق إفريقي يتأهل لربع نهائي كأس العالم منذ عام 2010.

كما أنه رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010.

وصار "أسود الأطلس" كما يطلق على المنتخب المغربي أول منتخب إفريقي يهزم إسبانيا في كأس العالم، منذ عام 1998 عند هزيمته أمام نيجيريا.