سياسة
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مونديال قطر.. فرنسا تفوز على إنجلترا وتلاقي المغرب في نصف النهائي
أكملت فرنسا أضلاع المربع الذهبي لمونديال قطر 2022 بانتصار مثير حققته على إنجلترا بهدفين لواحد السبت في استاد "البيت" ضمن دور الثمانية.
مونديال قطر.. فرنسا تفوز على إنجلترا وتلاقي المغرب في نصف النهائي
مونديال قطر.. فرنسا تفوز على إنجلترا وتلاقي المغرب في نصف النهائي / صورة: AFP
10 ديسمبر 2022

فازت فرنسا 2-1 على إنجلترا بعدما سجل أوليفييه جيرو هدفاً بضربة رأس قرب النهاية، وأهدر المهاجم هاري كين ركلة جزاء، في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم السبت.

وافتتح أوريلين تشواميني لاعب الوسط التسجيل لفرنسا بتسديدة هائلة في الدقيقة 17، وأدرك كين التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعدما تعرض زميله بوكايو ساكا لخطأ من تشواميني داخل المنطقة.

وسجل جيرو بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من أنطوان جريزمان ليعيد التقدم لفرنسا في الدقيقة 78.

وحصل كين على فرصة جديدة للتعادل، بعدما احتسب ركلة جزاء بسبب خطأ ضد البديل ميسون ماونت، لكن قائد إنجلترا أطاح بالكرة عالياً قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق أمام أكثر من 68 ألف متفرج.

وستلعب فرنسا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أمام منتخب المغرب الذي صعق البرتغال وخرج فائزا 1-صفر اليوم ليصبح أول فريق عربي أو إفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المسابقة.

وفي المباراة الأخرى قبل النهائي ستلعب الأرجنتين مع كرواتيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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