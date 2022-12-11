عبّر عناصر المنتخب المغربي عن سعادتهم الغامرة ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر 2022 عقب الفوز التاريخي على البرتغال بهدفٍ دون رد ضمن دور الثمانية السبت، في تصريحات نشرتها وتناقلتها وسائل إعلام عالمية عقب المباراة.

وعن هذا الإنجاز الاستثنائي قال وليد الركراكي مدرب "أسود الأطلس": "أنا سعيد جداً، نتقدم بمواهبنا ورغم الإصابات التي حصلت تمسَّكْنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي وكذلك إفريقيا عادت إلى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات".

وأضاف: "من الصعب بالنسبة إلى مدربين مثلنا يدربون في إفريقيا أن يحققوا مثل هذه الإنجازات ووُجدت شكوك بشأننا، سعداء من أجل المغرب. أشكر كل الجماهير والطاقم الفني والاتحاد المغربي لكرة القدم".

وفي تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية قال الحارس ياسين بونو: "أنا سعيد للغاية، من الصعب جداً إيجاد الكلمات لوصف اللحظة، أنا لا أعلم سقف هذا الفريق".

وعن تألقه في مواجهة البرتغال، تحدث بونو: "كنا نعلم بالجودة التي يملكونها وأن الفرص ستسنح لهم، أنا أقول إن حارس المرمى عليه دائماً أداء واجبه. أشكركم جميعاً على الدعم الذي تلقيناه".

وبدوره قال سفيان أمرابط لـ"BBC": "إنه أمر لا يُصدّق حقاً، أنا فخور جداً، فوجودنا في نصف نهائي المونديال مثل الحلم".

وأضاف متوسط ميدان الأسود الأطلسية: "نستحق هذا وبنسبة 1000% قاتلنا ولعبنا بقلبنا من أجل بلدنا وشعبنا، وهو أمر لا يصدق، ولدينا إصابات، لذلك هذا الفريق يستحق الاحترام، والمدرب والموظفون".

أما المهاجم سفيان بوفال فقال: "يبدو أنني أحلم ولا أريد الاستيقاظ من النوم.. أشكر كل الجماهير.. نحن اليوم في نصف النهائي ولا يزال الخير أمامنا.. قدمنا كل شيء ولم يخب ظننا.. لن نتوقف".

من جهته قال رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع: "الفريق المغربي في المربع الذهبي ولله الحمد.. هذا أكبر وأحسن هدية للجمهور المغربي المتعطش والواقف إلى جانب اللاعبين".

بالمقابل أبدى البرتغالي فيرناندو سانتوس خيبة أمل كبيرة بالخروج من البطولة، وقال في تصريحات أعقبت المباراة ضد المغرب: "هذا مؤلم، الخروج من كأس العالم مؤلم دائماً".

وأضاف: "في الشوط الأول الأمور كانت صعبة واستغرقنا وقتاً طويلاً للدخول في المباراة. أراد اللاعبون ذلك لكنهم لم يستطيعوا وكان لديهم كثير من الإرادة، كانوا واثقين جداً ولكن الحقيقة هي أننا لم نتمكن من التسجيل".

وعن المستوى الكبير للمغرب تحدث المدافع البرتغالي بيبي لموقع "كووورة": "عجزنا عن اختراق حصون المغرب الذي لعب مباراة دفاعية قوية".

وتابع: "لاعبو المغرب أغلقوا المساحات كما أنهم نجحوا في إضاعة الوقت، وهو ما جعلنا نخسر في النهاية".

ونجح المغرب في الفوز على البرتغال بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42، ليُصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

كما بات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل للمربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية عام 2002.

ويلتقي المغرب في المربع الذهبي الأربعاء المقبل فرنسا بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.