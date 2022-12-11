سياسة
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أمريكا تسبق الصين بمساعي التقارب وترسل وفداً رفيعاً إلى بكين
يتوجّه وفد أمريكي إلى الصين، وعلى رأسه مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك وكبيرة مديري مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وتايوان لورا روزنبرغر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
أمريكا تسبق الصين بمساعي التقارب وترسل وفداً رفيعاً إلى بكين
تعتزم الإدارة الأمريكية إرسال وفد رفيع إلى الصين / صورة: AA
11 ديسمبر 2022

تعتزم الإدارة الأمريكيّة إرسال وفد رفيع إلى الصين هو الأول منذ الوعد الذي قطعه الشهر الماضي في بالي الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأمريكي جو بايدن والمُتمثّل ببثّ الدفء في العلاقات بين بلديهما.

ويتوجّه الوفد الأمريكي إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وعلى رأسه مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك وكبيرة مديري مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وتايوان لورا روزنبرغر من 11 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول.

وفي الصين سيتعين على كريتنبرينك إكمال ما بدأه بايدن بعد اجتماعه الأخير مع شي على هامش قمّة مجموعة العشرين في بالي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وكان بايدن وشي تعهّدا وقتذاك "بمواصلة إدارة المنافسة بشكل مسؤول بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون المحتملة"، حسبما أوضحت الخارجية الأمريكية.

وتحدّث بايدن وشي خصوصاً عن مواضيع خلافية، بينها مستقبل تايوان والقيود الأمريكية على واردات المنتجات التكنولوجية الصينية واتساع النفوذ الصيني.

كذلك سيُعدّ كريتنبرينك لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصين المقررة أوائل 2023، التي ستكون الأولى من نوعها لدبلوماسي أمريكي بارز منذ أربع سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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