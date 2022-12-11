سياسة
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أوكرانيا.. ضربة روسية بالمُسيّرات تغرق أوديسا بالظلام وكييف تهاجم ميليتوبول
قالت أوكرانيا إن أكثر من 1.5 مليون شخص باتوا محرومين من التيار الكهربائي في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا في أعقاب هجوم ليلي بـ"طائرات مسيّرة انتحارية" روسية، في حين شنت كييف هجوماً على مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا.
أوكرانيا.. ضربة روسية بالمُسيّرات تغرق أوديسا بالظلام وكييف تهاجم ميليتوبول
أكد حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو أن روسيا هاجمت المدينة بـ"مسيّرات انتحارية" ليل الجمعة-لسبت / صورة: Reuters
11 ديسمبر 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من 1.5 مليون شخص باتوا محرومين من التيار الكهربائي في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا السبت في أعقاب هجوم ليلي بـ"طائرات مسيّرة انتحارية" روسية.

وحذرت هيئة الطاقة في المنطقة من أن إصلاح الأضرار بعد هجوم الجمعة قد يستغرق أسابيع وربما يصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال زيلينسكي: "بعد الضربة الليلية بمسيّرات إيرانية، غرقت أوديسا ومدن وقرى أخرى في المنطقة في الظلام".

وأضاف: "حالياً أكثر من مليون ونصف مليون شخص في منطقة أوديسا بدون كهرباء".

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو على حسابه في تليغرام: "المدينة بدون كهرباء في الوقت الراهن".

ولكنه أفاد بأن البنى التحتية الأساسية لا سيما المستشفيات وأقسام الولادة تتغذى بالكهرباء.

وقال تيموشينكو: "لا يزال الوضع صعباً، لكنه تحت السيطرة".

وأكد حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو أن روسيا هاجمت المدينة بـ"مسيّرات انتحارية" ليل الجمعة-السبت.

وقال: "بسبب الضربات، الكهرباء مقطوعة عن كل مقاطعات وتجمّعات منطقتنا تقريباً".

وأضاف مارشينكو أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت مُسيّرتين.

وأشارت كييف الجمعة إلى أنّ مناطق جنوب البلاد التي مزقتها الحرب وبينها أوديسا تعاني أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي بعد أيام على جولة الهجمات الروسية الأخيرة على شبكة الطاقة الأوكرانية.

وأطلقت روسيا عشراتٍ من صواريخ كروز على بنى تحتية رئيسية الاثنين، ما أدى إلى إجهاد شبكة البلاد المتعثرة بعد هجمات متكررة.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بمواصلة ضرب شبكة الطاقة الأوكرانية رغم انتقادات غربية شديدة للهجمات المنهجية التي أغرقت ملايين في البرد والظلام.

وكان ميناء أوديسا على البحر الأسود وجهة مفضلة لعدد من الأوكرانيين والروس لقضاء العطل قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

كييف تهاجم ميليتوبول

وفي سياق متصل قالت السلطات التي نصبتها روسيا في مدينة ميليتوبول ذات الموقع الاستراتيجي إن أوكرانيا هاجمت المدينة المحتلة في جنوب شرق البلاد مساء أمس السبت.

وقالت السلطات الموالية لموسكو إن هجوماً صاروخياً أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، في حين قال رئيس البلدية المنفى إن عشرات "الغزاة" لقوا حتفهم.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق بشكل مستقل من أنباء الهجمات أو القتلى.

وقال يفجيني باليتسكي الحاكم الذي عينته موسكو للجزء المحتل من منطقة زابوريجيا على تطبيق تليغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت أربعة إلى أهدافها".

وأضاف أن "مركزاً ترفيهياً" كان الناس يتناولون فيه الطعام دُمر خلال الهجوم الأوكراني بصواريخ هيمارس.

وقال رئيس البلدية المنفي إيفان فيدوروف على قناته على تليغرام إن الهجوم أصاب كنيسة حوَّلها الروس إلى مكان للتجمع.

وقال فلاديمير روجوف وهو مسؤول آخر عينته موسكو في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية في زابوريجيا إن حريقاً هائلاً نجم عن الهجوم اجتاح المركز الترفيهي، وبُث مقطع مصور لمبنى يحترق.

وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ميليتوبول وهي مركز صناعي ونقل رئيسي تحتله روسيا منذ مارس/آذار مفتاح الدفاع عن الجنوب.

وقال أريستوفيتش في مقابلة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا سقطت ميليتوبول فسينهار خط الدفاع بأكمله على طول الطريق إلى خيرسون. ستحصل القوات الأوكرانية على طريق مباشر إلى شبه جزيرة القرم".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الأوكراني بشأن الهجمات. وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأوكرانية قالت أمس السبت إنها شنت هجمات على ميليتوبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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