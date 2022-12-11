سياسة
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"حتى ألبسة الجند".. جيش ألمانيا يعاني أزمة في التجهيز ودعوات لتسريع تحديثه
قال رئيس المجموعة الألمانية-الفرنسية لشركات الدفاع KNDS فرانك هاون إن الجيش الألماني ينقصه كل شيء تقريباً من حيث التجهيزات، "وإذا نظرنا إلى الحرب في أوكرانيا فسنرى أولاً وقبل كل شيء أننا نفتقر إلى المدفعية".
"حتى ألبسة الجند".. جيش ألمانيا يعاني أزمة في التجهيز ودعوات لتسريع تحديثه
عدد من السياسيين الألمان يعبّرون عن فكرة أن الجيش الألماني يقف على أرضية مادية ولوجيستية غير كافية / صورة: AP
11 ديسمبر 2022

قال رئيس المجموعة الألمانية-الفرنسية لشركات الدفاع KNDS فرانك هاون إن الجيش الألماني يعاني حالياً أزمة مادية في جوانب عديدة.

وأضاف هاون في مقابلة نشرت يوم السبت مع صحيفة سود دويتشه تسايتونغ: "يُحافظ الناتو على قدرته الدفاعية لأن له شريكاً قوياً في الولايات المتحدة. بينما لا يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها إلا بشروط".

وأشار إلى أن "الجيش الألماني كان يمتلك ألفي دبابة ليوبارد 2، ويمتلك حالياً فقط 300. وبواسطتها يمكن حماية مدينة أوغسبورغ، ولكن ليس برلين بالتأكيد"، حسب تعبيره.

وحول التجهيزات التي يفتقر إليها جيش ألمانيا بالضبط قال هاون: "كل شيء تقريباً ينقصه. وإذا نظرنا إلى الحرب في أوكرانيا فسنرى أولاً وقبل كل شيء أننا نفتقر إلى المدفعية".

يُشار إلى أن عدداً من السياسيين الألمان يعبّرون عن فكرة أن الجيش الألماني يقف على أرضية مادية ولوجيستية غير كافية.

وفي هذا الخصوص قالت إيفا هوغل مفوضة البوندستاغ لشؤون الدفاع: "لا تُحدّث ألمانيا قواتها المسلحة بشكل سريع. وأضحت قاعدته المادية الآن أسوأ مما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ إن كثيراً من الأسلحة أُرسلت إلى كييف".

وأشارت إلى أنه في نهاية فبراير/شباط صوّت البرلمان الألماني على تخصيص 100 مليار يورو للاحتياجات الدفاعية لشراء معدات وذخيرة ومعدات جديدة وتطوير أنظمة جديدة.

واختتمت: "لسوء الحظ كل هذا لا يجري بالسرعة الكافية، وألمانيا بحاجة إلى شراء ذخيرة بقيمة 20 مليار يورو لتأمين قواتها المسلحة بالكامل، والجنود لا يُزوّدون دائماً بالملابس اللازمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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