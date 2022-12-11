سياسة
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كوسوفو تعلن استهداف وحدات للشرطة بالرصاص قرب حدودها مع صربيا
أعلنت الشرطة الكوسوفية وقوع 3 حوادث جرى فيها إطلاق أعيرة نارية في مواقع مختلفة على وحدات للشرطة كانت في مهمة رسمية قرب البلدات شمالي البلاد.
كوسوفو تعلن استهداف وحدات للشرطة بالرصاص قرب حدودها مع صربيا
الشرطة قالت إن جماعات إجرامية قطعت عدة طرق شمالي البلاد أطلقوا أعيرة نارية من مواقع مختلفة على وحدات للشرطة / صورة: AA
11 ديسمبر 2022

أعلنت سلطات كوسوفو في وقت متأخر السبت عن 3 حوادث جرى فيها إطلاق أعيرة نارية بمواقع مختلفة على وحدات للشرطة كانت في مهمة رسمية شمالي البلاد.

وقالت الشرطة الكوسوفية في بيان إن "جماعات إجرامية قطعت عدة طرق شمالي البلاد أطلقوا أعيرة نارية من مواقع مختلفة على وحدات للشرطة كانت في مهمة رسمية بالقرب من سد بحيرة غازيفود، في طريقها إلى معبر برنجاك مع صربيا".

وأضافت أن "وحداث الشرطة اضطرت دفاعاً عن نفسها إلى الرد بالأسلحة النارية على الجماعات الإجرامية التي ابتعدت وتراجعت إلى وجهة غير معروفة".

وتابع البيان: "وفقاً لمعلومات واردة من وحدات الشرطة، جرى سماع إطلاق أعيرة نارية في عدة مناطق".

ولم ترد معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وسبق أن أعلنت الشرطة الكوسوفية إغلاق المعبرين الحدودين مع صربيا شمالي البلاد لدواعٍ أمنية.

ومساء أمس أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلغراد ستطلب رسمياً من بعثة الناتو لحفظ السلام في كوسوفو المعروفة باسم KFOR نشر عناصر من الشرطة والجيش الصربي في كوسوفو وفقاً لقرار الأمم المتحدة 1244.

ورداً عليه قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إن بلاده سترد على أي عدوان عليها.

وأضاف: "إننا لا نريد الصراع بل نريد السلام والتقدم، لكننا سنرد على أي عدوان بكل ما أوتينا من قوة".

وتصاعد التوتر بين البلدين الجارين عقب محاولة حكومة بريشتينا مطالبة صرب كوسوفو بتغيير لوحات السيارات القديمة القادمة من صربيا المجاورة وإحلال لوحات من إصدار كوسوفو.

وأدى القرار إلى انسحاب الصربيين في كوسوفو من جميع المؤسسات المركزية والمحلية، ولكن في أواخر الشهر الماضي جرى التوصل إلى اتفاق إنهاء النزاع.

ومساء السبت أعلنت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني تأجيل الانتخابات المحلية في 4 بلديات شمالي البلاد وسط مخاوف أمنية، بعد أن كانت مقررة في وقت لاحق من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تضررت بعض المراكز الانتخابية شمالي البلاد، وجرى سماع دوي لإطلاق النار في تلك المناطق، ما أثار المخاوف من تصعيد جديد بين الدولتين.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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