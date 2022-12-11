سياسة
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"رقص معها فرحاً وسط الملعب".. بوفال ووالدته يلفتان الأنظار عقب فوز المغرب
استطاع مهاجم المنتخب المغربي سفيان بوفال لفت أنظار ملايين عند احتفاله مع والدته بالفوز التاريخي على منتخب البرتغال في مباراة دور ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بقطر.
"رقص معها فرحاً وسط الملعب".. بوفال ووالدته يلفتان الأنظار عقب فوز المغرب
نجم المغرب سفيان بوفال يحتفل مع والدته بصعود منتخبه إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022  / صورة: AP
11 ديسمبر 2022

استطاع مهاجم المنتخب المغربي سفيان بوفال لفت أنظار ملايين عند احتفاله مع والدته بالفوز التاريخي على منتخب البرتغال في مباراة دور ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بقطر.

وعقب انتهاء المباراة مساء السبت توجه بوفال إلى المدرجات ليعانق والدته ويقبلها داعياً إياها لدخول أرضية الملعب ليراقصها فرحاً بالانتصار.

وأثارت صورة بوفال مع والدته إعجاب الجماهير داخل الملعب وخارجه، وحصدت عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي مشاركة عاطفية واسعة.

ووصف الباحث المغربي عالم يحيى صورة اللاعب المغربي ووالدته بـ"الرائعة"، وقال على صفحته بفيسبوك: "يا للروعة.. هذه ليست صورة وحسب هذه كتلة مشاعر جميلة تفجرت من ينابيع المنتخب المغربي، لتعبر عن الروح التي تسكن المغرب والشرق الجميل".

ومؤكداً أن "هذه الصور بمثابة رموز حمالة لقيم ونزعة أخلاقية"، أوضح يحيى: "صور اللاعبين في حضن أمهاتهم وآبائهم بسمة قلب مفعم بالعطاء وفرح الروح المستبشرة بكل جميل".

وتعليقاً على مشهد الابن المنتصر ووالدته الفرحة كتب الباحث والإعلامي المغربي محمد أحداد على فيسبوك: "هذه الصورة تعبر عن شعورنا جميعاً".

وخارج النطاق المغربي تفاعل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في الإمارات عمر سلطان العلماء مع صورة بوفال قائلاً: "من عاش خادماً تحت قدم أمه عاش سيداً فوق رؤوس قومه".

وكتب الوزير الإماراتي على تويتر: "ألف مبروك يا أسود الأطلس.. إنجاز عظيم والأعظم هو كيف يمثل كل لاعب أخلاق العرب والمسلمين في تقدير الأم ومشاركتها كل الأفراح".

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف النهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية عام 2002.

ويلتقي المغرب في المربع الذهبي الأربعاء المقبل حاملة اللقب فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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