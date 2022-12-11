سياسة
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أوزيل: فوز المغرب إنجاز لإفريقيا والعالم الإسلامي
اعتبر لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وتأهله لنصف نهائي مونديال قطر، إنجازاً للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي.
أوزيل: فوز المغرب إنجاز لإفريقيا والعالم الإسلامي
النجم مسعود أوزيل (34 عاماً) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل / صورة: @M10
11 ديسمبر 2022

هنأ لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل المنتخب المغربي بفوزه على نظيره البرتغالي وتأهله التاريخي لنصف نهائي مونديال قطر، واصفاً هذا الفوز بأنه "إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي".

وقال أوزيل في تغريدة على تويتر: "إني فخور.. ياله من فريق! ياله من إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي".

وأضاف: "من الرائع رؤية تحقق مثل هذه القصص الخيالية في كرة القدم الحديثة. هذا سيمنح عدداً من الناس مزيداً من القوة والأمل"، مرفقاً هاشتاغ المغرب.

وفاز المغرب مساء أمس على البرتغال بهدف دون مقابل في استاد الثمامة بقطر ضمن دور الثمانية، محققاً بذلك إنجازاً كروياً عربياً إفريقياً غير مسبوق.

والمنتخب المغربي هو أول فريق إفريقي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم منذ عام 2010.

كما أنه رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010

يذكر أن النجم مسعود أوزيل (34 عاماً) ألماني من أصل تركي لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وكسب معه عدة بطولات.

وفي 2018 أعلن أوزيل اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم و"البروباغندا اليمينية المتطرفة" في الإعلام الألماني ضده، فضلاً عن معاملته بـ"شكل عنصري"، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس أردوغان في مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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