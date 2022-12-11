أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين تناول ملف الطاقة والعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها ممر الحبوب ومكافحة الإرهاب، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد.

وأكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.

وفيما يتعلق باتفاق الحبوب أفاد الرئيس أردوغان خلال الاتصال بأنه يمكن الإعداد لتصدير مواد غذائية وسلع أخرى بشكل تدريجي في إطار ممر الحبوب.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلن الرئيس أردوغان تمديد اتفاق الحبوب 120 يوماً اعتباراً من 19 من الشهر ذاته.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقَّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانٍ أوكرانية على البحر الأسود، والتي توقفت في فبراير/شباط الفائت على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية.