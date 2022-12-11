سجلت الصادرات التركية في الأحذية، أكثر من 1.1 مليار دولار منذ مطلع العام حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكر رئيس رابطة صناعيي الأحذية التركية، بركة إيتشتن، إن بلاده تتلقى طلبات استيراد كبيرة من البلدان الأوروبية.

ونقلت الرابطة في بيان الأحد، عن رئيسها إيتشتن، أن قطاع صادرات الأحذية يتحضر إلى اختتام العام بتسجيل قيمة صادرات بـ 1.2 مليار دولار.

وأضاف "نتلقى طلبات استيراد كبيرة من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ورومانيا"، مبيناً أن الصادرات ارتفعت بنسبة 20.2 % العام الحالي مقارنة مع 2021.