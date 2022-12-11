سياسة
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تركيا.. صادرات قطاع الأحذية تتجاوز  1.1 مليار دولار منذ بداية العام
سجلت الصادرات التركية في الأحذية أكثر من 1.1 مليار دولار منذ مطلع العام حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحققت صادرات القطاع ارتفاعاً بنسبة 20.2% العام الحالي مقارنة بـ2021.
تركيا.. صادرات قطاع الأحذية تتجاوز  1.1 مليار دولار منذ بداية العام
تركيا تصدر أكثر 1.1 مليار دولار من الأحذية خلال 11شهراً.  / صورة: AA
11 ديسمبر 2022

سجلت الصادرات التركية في الأحذية، أكثر من 1.1 مليار دولار منذ مطلع العام حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكر رئيس رابطة صناعيي الأحذية التركية، بركة إيتشتن، إن بلاده تتلقى طلبات استيراد كبيرة من البلدان الأوروبية.

ونقلت الرابطة في بيان الأحد، عن رئيسها إيتشتن، أن قطاع صادرات الأحذية يتحضر إلى اختتام العام بتسجيل قيمة صادرات بـ 1.2 مليار دولار.

وأضاف "نتلقى طلبات استيراد كبيرة من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ورومانيا"، مبيناً أن الصادرات ارتفعت بنسبة 20.2 % العام الحالي مقارنة مع 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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