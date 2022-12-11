سياسة
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وزير خارجية بريطانيا يدافع عن العائلة الملكية بعد عرض وثائقي "هاري وميغان"
دافع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن العائلة الملكية بعد جدل حول العنصرية في قصر باكنغهام وإطلاق سلسلة وثائقية على شبكة نتفليكس عن هاري وميغان. وقال كليفرلي إنه سيشاهد السلسلة بعدما ينتهي من مشاهدة مسلسل آخر هو "سترينجر ثينغز".
وزير خارجية بريطانيا يدافع عن العائلة الملكية بعد عرض وثائقي "هاري وميغان"
وزير خارجية بريطانيا يدافع عن العائلة الملكية بعد عرض وثائقي "هاري وميغان". / صورة: Netflix
11 ديسمبر 2022

دافع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأحد، عن العائلة الملكية بعد جدل حول العنصرية في قصر باكنغهام وإطلاق سلسلة وثائقية على شبكة نتفليكس عن هاري وميغان.

وقال كليفرلي لشبكة سكاي نيوز إنه لم يشاهد بعد الفيلم الوثائقي "هاري وميغان" الذي بثت منصة "نتفليكس" الحلقات الثلاث الأولى منه منذ الخميس.

وأضاف أنه يريد الانتهاء من مشاهدة مسلسل آخر هو "سترينجر ثينغز" قبل ذلك.

وتركزت الحلقات الأولى من المسلسل الوثائقي لنجل ملك بريطانيا، الأمير هاري وزوجته الأمربكية على المضايقات الإعلامية والتلميحات العرقية في الصحافة وعلى الإنترنت.

لكن بقية المسلسل يفترض أن تتحدث عن نقص الدعم من "العائلة الملكية" التي يؤكد هاري وميغان أنهما كانا ضحية له.

وترك هاري وميغان العائلة الملكية في 2020 واتهماها بالعنصرية وبعدم تقديم الدعم الكافي لهما في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة العام الماضي.

وقال جيمس كليفرلي لشبكة سكاي نيوز إنه لا يوجد مؤيد أكبر لبريطانيا متعددة الثقافات من الملك تشارلز. وأضاف "أعتقد أن موقف العائلة الملكية تجاه هذا البلد يعكس الدولة الحديثة التي نراها".

وتأتي تصريحات كليفرلي قبل أيام من عرض الحلقات الأخيرة، وبعد فضيحة عنصرية في باكنغهام مؤخراً.

ونشرت رئيسة لجمعية تدعم النساء السود وضحايا العنف المنزلي، نغوزي فولاني، على الإنترنت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني تصريحات اعتبرت عنصرية، صدرت عن سوزان هاسي صديقة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

واستقالت هاسي في أعقاب الجدل من مهامها الفخرية لكن جمعية فولاني أعلنت الجمعة أنها ستضطر إلى وقف أنشطتها مؤقتاً لحماية طواقمها بعد إهانات عنصرية "مروعة" عبر الإنترنت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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