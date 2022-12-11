سياسة
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مونديال 2022.. ارتقاء النصيري بلغ 2.78م لتسجيل هدف التأهل إلى نصف النهائي
ارتقى مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري 2.78 متر لتسجيل الهدف الأغلى في تاريخ المغرب في المونديال، عندما هز شباك البرتغال بهدف في ربع نهائي نسخة قطر 2022. وطار النصيري فوق كوشتا ومدافع مانشستر سيتي روبن دياش وأمام عيني العملاق الآخر المخضرم بيبي.
مونديال 2022.. ارتقاء النصيري بلغ 2.78م لتسجيل هدف التأهل إلى نصف النهائي
مونديال 2022.. ارتقاء النصيري بلغ 2.78م لفوز المغرب والتأهل للمربع الذهبي. / صورة: AFP
11 ديسمبر 2022

ارتقى مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري 2.78 م لتسجيل الهدف الأغلى في تاريخ كرة القدم المغربية في نهائيات كأس العالم، عندما هز شباك البرتغال لتخرج النتيجة 1-صفر، السبت، في ربع نهائي نسخة قطر 2022.

لم ينتظر النصيري فارع الطول (1.88 م) سوى 42 دقيقة لهز شباك ديوغو كوشتا بضربة رأسية رائعة إثر تمريرة عرضية أروع للمدافع الأيسر للوداد البيضاوي يحيى عطية الل،ه الذي لعب أساسياً بسبب إصابة مدافع بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي.

كانت المحاولة الرأسية الثالثة للنصيري في المباراة، بعد الأولى عقب ركلة ركنية انبرى لها حكيم زياش فوق العارضة (6)، والثانية إثر ركلة حرة جانبية لزياش أيضاً تابعها النصيري برأسه بجوار القائم الأيسر (26).

كانت الثالثة حاسمة عندما طار لها بارتفاع 2.78 م فوق كوشتا ومدافع مانشستر سيتي الإنجليزي روبن دياش وأمام عيني العملاق الآخر المخضرم بيبي (39 عاماً).

كان الهدف الثالث للنصيري في مشاركتين في المونديال، أعاد به الأذهان إلى هدفه المونديالي الأول عندما طار برأسه لركلة ركنية انبرى لها فيصل فجر في المباراة ضد إسبانيا (2-2) إذ منح بلاده التقدم 2-1 بعد دخوله بديلاً لخالد بوطيب الذي أحرز الهدف الأول.

ونشر النصيري الذي رفع رصيده في كأس العالم إلى ثلاثة أهداف على حسابه في "إنستغرام"، صوراً لهدفه واحتفاله به وكتب عليها: "المستحيل ليس مغربياً!! سنقاتل من أجلكم ومن أجل أحلامنا إلى آخر رمق! ديما (دائماً) المغرب".

وبدوره، أشاد مدرب المغرب وليد الركراكي بالنصيري، وقال "لطالما آمنت به، وهذا أمر جيد. حتى أنتم الصحفيين قتلتموني عندما قلت إنه سيذهب إلى كأس العالم. أعتقد أنه أفضل هداف للمغرب في كأس العالم وقد رد على أرض الملعب، والجواب دائماً على أرض الملعب إن كان لي كمدرب أو له كلاعب".

وأضاف "آمنت بيوسف، وما يمنحه للفريق على أرضية الملعب لا يمكن أن يفهمه إلا من يعرف كرة القدم. هو يعمل من أجل الفريق مثل (أوليفييه) جيرو مع فرنسا.. تكوَّن في المغرب وهو المثل الأعلى للبقية وأنا فخور به لأنه سجل هدفاً مهماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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