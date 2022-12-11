انطلقت، الأحد، مركبة خاصة لشركة يابانية تهدف إلى استكشاف القمر، على متن صاروخ يتبع لشركة سبيس إكس "SpaceX" الأمريكية، ويُقل على متنه أول مسبار إماراتي وإنساناً آلياً يابانياً شبيهاً بدمى الأطفال.

ووثق مركز محمد بن راشد للفضاء في تغريدة على "تويتر"، عملية إطلاق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل المسبار الإماراتي إلى سطح القمر.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن إحدى شركات طوكيو تهدف إلى استكشاف القمر بمركبة خاصة، انطلقت من قاعدة كيب كانافيرال بفلوريدا، الأحد، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية.

وأضافت أن الصاروخ يُقل أيضاً على متنه أول مسبار إماراتي وإنساناً آلياً يابانياً شبيهاً بالأطفال صُمم للدوران في الغبار الرمادي للقمر.

وأوضحت أن المهمة وتجاربها ستستغرق قرابة خمسة أشهر للوصول إلى القمر.

وصممت شركة آي سبيس "ispace" اليابانية المركبة للعمل بأقل قدر من الوقود، لتوفير المال وترك مساحة أكبر للحمولة.

ولذلك، ستتخذ المركبة مساراً بطيئاً ومنخفضاً للطاقة إلى القمر مما سيجعلها تُحلق لنحو مليون ميل عن الأرض، قبل العودة والالتقاء مع القمر بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل.

وتهدف مركبة شركة آي سبيس إلى استكشاف فوهة أطلس في القسم الشمالي الشرقي من الجانب القريب للقمر، والتي يبلغ عرضها أكثر من 87 كيلومتراً ويزيد عمقها على 2 كيلومتر.

ويبلغ ارتفاع المسبار أكثر من 2.3 متر عند بسط أرجله الأربعة.

وتسعى الإمارات، التي تمتلك بالفعل قمراً اصطناعياً يدور حول المريخ، لاستكشاف القمر أيضاً.

وتزن مركبتها الجوالة، التي تحمل اسم "راشد"، 10 كيلو غرامات وستعمل على سطح القمر لمدة 10 أيام تقريباً.

بدوره، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، في تغريدة على تويتر، إن "دولة الإمارات أطلقت اليوم المستكشف راشد بهدف الهبوط على سطح القمر (...) لتكون الرابعة عالمياً والأولى عربياً التي تهبط على سطح القمر في حال تكللت المهمة بالنجاح بإذن الله وتوفيقه".