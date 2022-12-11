حقق قطاع السيارات في تركيا نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، حيث سجّل زيادة بنسبة 6% في الإنتاج، و5% في الصادرات.

وحسب بيانات جمعية صناعة السيارات في تركيا، فإن القطاع شهد تصنيع مليون و210 آلاف و331 سيارة خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ـ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وخلال هذه الفترة، بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أما على صعيد الصادرات، سجل القطاع نمواً بنسبة 5% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت عائدات صادرات السيارات 28.3 مليار دولار.