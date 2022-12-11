سياسة
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بعائدات تبلغ 28.3 مليار دولار.. تركيا تحقق نمواً في قطاع السيارات بنسبة 6%
حقق قطاع السيارات في تركيا نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، حيث سجّل زيادة بنسبة 6% في الإنتاج، و5% في الصادرات. وحسب بيانات جمعية صناعة السيارات في تركيا، فإن القطاع شهد تصنيع مليون و210 آلاف و331 سيارة خلال 2022.
بعائدات تبلغ 28.3 مليار دولار.. تركيا تحقق نمواً في قطاع السيارات بنسبة 6%
بعائدات تبلغ 28.3 مليار دولار.. تركيا تحقق نمواً في قطاع السيارات بنسبة 6%. / صورة: إعلام تركي
11 ديسمبر 2022

حقق قطاع السيارات في تركيا نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، حيث سجّل زيادة بنسبة 6% في الإنتاج، و5% في الصادرات.

وحسب بيانات جمعية صناعة السيارات في تركيا، فإن القطاع شهد تصنيع مليون و210 آلاف و331 سيارة خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ـ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وخلال هذه الفترة، بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أما على صعيد الصادرات، سجل القطاع نمواً بنسبة 5% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت عائدات صادرات السيارات 28.3 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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