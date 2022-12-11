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بتصميم الصحاري الذهبية.. الفيفا يزيح الستار عن كرة "الحلم" بنصف النهائي
كشف الفيفا عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي مونديال قطر 2022، والتي تحمل اسم "الحلم". وتصميم الكرة الجديدة يقوم على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة.
بتصميم الصحاري الذهبية.. الفيفا يزيح الستار عن كرة "الحلم" بنصف النهائي
بتصميم الصحاري الذهبية.. الفيفا يزيح الستار عن كرة "الحلم" بنصف النهائي. / صورة: FIFA
11 ديسمبر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأحد، عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي مونديال قطر 2022، والتي تحمل اسم "الحلم".

وتحل "الحلم" محل "الرحلة"، الكرة الرسمية التي استخدمت في مباريات البطولة حتى ربع النهائي، وستحمل التكنولوجيا المتطورة ذاتها الموجودة في سابقتها.

وتقوم "الحلم" على نظام "الكرة المتصلة" المصمم من شركة "أديداس" adidas، والذي يٌزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل.

وقال يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بـ"فيفا": "من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرص مصنعو الكرة على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم".

وبدوره، قال نيك غراغز، مدير كرة القدم في adidas "تُمثّل كرة الحلم بصيصاً من الأمل حول قدرة كرة القدم والرياضة عموماً على جمع الناس وتوحيدهم، إذ سيتسمر الملايين أمام شاشات التلفاز في كل بلد من بلدان العالم، ويجمعهم العشق المشترك تجاه هذه اللعبة".

وذكر "فيفا" في موقعه الإلكتروني الرسمي، أن تصميم الكرة الجديدة "يقوم على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلاً عن نمط العلم القطري.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي، ويلعب المغرب مع حاملة اللقب فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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