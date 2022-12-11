دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى توسيع اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود، ليشمل مواد غذائية أخرى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الأحد، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وفي 22 يوليو/تموز وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول، لتأمين وصول صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

وأوضح بيان دائرة الاتصال أن أردوغان وزيلينسكي ناقشا خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أن أردوغان أكد لزيلينسكي استمرار مساعي تركيا لـ"تلبية احتياجات الشعب الأوكراني من المساعدات الإنسانية خلال أشهر الشتاء، التي يتوقع أن تكون قاسية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن عقيلته أمينة أردوغان تهتم من كثب، بالأيتام ومرافقيهم الأوكرانيين المقيمين حالياً في العاصمة أنقرة والبالغ عددهم ألفاً و33.

وأعرب أردوغان عن أمله في إمكانية الوصول إلى حل بشأن محطة زاباروجيا النووية.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على محطة زاباروجيا الأوكرانية التي تعد الأكبر في أوروبا، ويشهد محيطها مؤخراً هجمات وقصفاً تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.