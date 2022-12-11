سياسة
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أردوغان: سنقتلع شوكنا بأيدينا شمالي سوريا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الولايات المتحدة تمد تنظيم YPG الإرهابي، في شمال سوريا، بآلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة، مؤكداً أن بلاده "ستقتلع شوكها بأيديها" هناك ما دام الدعم الأمريكي مستمراً له.
أردوغان: سنقتلع شوكنا بأيدينا شمالي سوريا
أردوغان: سنقتلع شوكنا بأيدينا شمالي سوريا / صورة: AA
11 ديسمبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "ستقتلع شوكها بأيديها" شمالي سوريا في ظل استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتنظيم YPG الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الشباب في ولاية صامصون شمالي تركيا.

وقال أردوغان: "الولايات المتحدة أرسلت 4-5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى شمال سوريا (للتنظيم الإرهابي) ورغم حديثي عن ذلك مراراً وتكراراً لا يكترثون، ولذلك سنقتلع شوكنا بأيدينا".

من جهة أخرى، أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده أصبحت تنتج الصواريخ بنفسها، وأن "هذا أمر يخيف اليونان".

وأضاف: "عندما تتحدث عن صاروخ طيفون تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين من تنظيم YPG، إثر رصد تحركاتهم شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، السبت، إن الهدف الوحيد للإرهابيين هو إراقة الدماء في المنطقة التي ينتشرون فيها.

وأكدت أن قواتها تواصل معاقبة هؤلاء الإرهابيين بالطريقة التي يستحقونها.

وقالت إن الجيش التركي حيّد 5 إرهابيين من YPG إثر رصدهم في منطقتي عمليتي "غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

ويمثل YPG الذراع السورية لـPKK الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وإيران، وتكافحه تركيا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" وYPG.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى مناطقهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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