أعلنت شركة "كارباورشيب (Karpowership)" التركية أنها تجري محادثات لتزويد أوكرانيا بالطاقة الكهربائية من البحر عبر محطاتها العائمة في ظل تواصل الهجمات الروسية.

وقالت رئيسة مجموعة كارباورشيب التجارية زينب هاريزي، للأناضول، إن الشركة تلقت الطلب الأول من شركة "أوكرينغو" المعنية بإيصال الكهرباء بأوكرانيا لتزويدها بسفن الطاقة.

وأشارت إلى أن الشركة تبحث مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة عن الحل المناسب لإيصال الكهرباء إلى أوكرانيا، نظراً لعدم ضمان سلامة السفن في حال وصولها إلى سواحل البلاد.

وذكرت أن ثمة خطوطاً لنقل الطاقة الكهربائية بين رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، وبالتالي يمكن أن تتمركز سفن الشركة في سواحل رومانيا ومولدوفا لنقل الكهرباء عبر هذه الخطوط.

وعن كمية الطاقة المزمع مد أوكرانيا بها، أوضحت هاريزي أن الشركة تجري محادثات لتزويد البلاد بطاقة كهربائية قدرها نحو 300 - 400 ميغاواط، عبر 3 أو 4 سفن، وأن هذه الكمية تكفي لتزويد مليون منزل بالكهرباء.

ومشدّدة على أن سفن الطاقة يمكن أن تتمركز في مواني مختلفة، أوضحت أنها قادرة على توفير الكهرباء في غضون شهر واحد بعد استكمال التفاصيل الفنية والتجارية والأمنية.

وأكّدت أن إمداد أوكرانيا بالكهرباء عبر مولدوفا أو رومانيا ممكن تقنياً وخيار منطقي جداً من الناحية التجارية، وقد تكون العقبة الوحيدة أمام تنفيذ ذلك "سياسية وبيروقراطية".

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لهجمات صاروخية روسية، لكن موسكو تقول إنها تستهدف البنية التحتية "العسكرية وليس المدنية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​​