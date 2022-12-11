حطّت مركبة أوريون التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الأحد، في المحيط الهادئ في ختام مهمة أرتيميس 1 بعد تحليقها لأكثر من 25 يوماً في محيط القمر، بهدف الإعداد لعودة البشر إلى سطحه في السنوات المقبلة.

وهبطت المركبة في البحر قبالة جزيرة غودالوبي المكسيكية عند الساعة 17:40 بتوقيت غرينيتش.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية بيل نلسون "منذ سنوات كرّس آلاف الأشخاص وقتهم لهذه المهمة. يشكل هذا اليوم نجاحاً كبيراً لناسا وللولايات المتحدة وشركائنا الدوليين وللبشرية جمعاء".

ودخلت المركبة غير المأهولة في هذه الرحلة التجريبية، الغلاف الجوي للأرض بسرعة 40 ألف كيلومتر في الساعة تقريباً، وتحملت حرارة مرتفعة جداً بلغت 2800 درجة مئوية.

وكان الهدف الرئيسي للمهمة اختبار الدرع الحرارية للمركبة، وهي الأكبر التي تصنع حتى الآن (قطرها خمسة أمتار) في ظل هذه الظروف.

ومن ثم أبطأت نزولها فائق السرعة هذا بفضل مجموعة من 11 مظلة على ما أظهرت مقاطع بثتها وكالة ناسا مباشرة وصولاً إلى سرعة 30 كيلومتراً في الساعة لدى ملامستها المياه.

وقالت ميليسا جونز المكلفة عمليات استعادة المركبات التي تتدرب عليه وكالة ناسا منذ سنوات "لقد كانت عملية الهبوط في المحيط مثالية".

وبعد الهبوط حلقت مروحيات فوق المركبة التي لم تظهر عليها أي أضرار. وستبقى المركبة مدة ساعتين في المياه من أجل جمع البيانات ولا سيما الحرارة داخل الكبسولة.

وستنتشل المركبة من مياه المحيط لوضعها على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة جزيرة غوادالوبي المكسيكية.

وتتولى مجموعة من الغواصين توصيل كابلات بالكبسولة لجرّها إلى السفينة التي سيكون جانب من قسمها الخلفي مغموراً بالمياه. ثم سيجري ضخ المياه لتثبيت الكبسولة ببطء على قاعدة مخصصة لهذا الهدف.

2,2 مليون كيلومتر

وينطوي نجاح هذه المهمة التي استغرقت أكثر بقليل من 25 يوماً، على أهمية كبيرة بالنسبة إلى ناسا التي استثمرت عشرات مليارات الدولارات في برنامج "أرتيميس" الأمريكي للعودة إلى القمر، الهادف إلى الاستعداد لرحلة مستقبلية نحو المريخ.

وأخضعت الكبسولة عام 2014 لاختبار أوّل من دون أن تغادر مدار الأرض، ودخلت تالياً الغلاف الجوي بسرعة أبطأ (حوالى 32 ألف كيلومتر في الساعة).

وفي المجموع، اجتازت المركبة الفضائية أكثر من 2,2 مليون كيلومتر في الفضاء منذ إقلاعها في 16 نوفمبر/تشرين الثاني ضمن أول رحلة صاروخ ناسا الجديد العملاق "إس إل إس".

وحلقت أوريون فوق القمر على بعد أقل من 130 كيلومتراً من سطحه، وابتعدت عن كوكب الأرض لأكثر من 430 ألف كيلومتر أي أبعد من أي مركبة مأهولة في السابق.

أرتيميس 2 و3

وستتيح استعادة المركبة جمع عدد كبير من البيانات المهمةّ للمهمات الفضائية التالية، من خلال توفير تفاصيل عن حالة المركبة بعد رحلتها، وتحليلات لتسجيلات أجهزة استشعار السرعة والاهتزازات التي حدثت داخلها، ومن خلال تحليل أداء سترة مضادة للإشعاع.

ويُفترض أن يُعاد استخدام بعض أجزاء أوريون في الكبسولة المخصصة لمهمة "أرتيميس 2".

وستنقل هذه المهمة الثانية المرتقبة عام 2024 رواد فضاء حول القمر من دون الهبوط على سطحه. ويُرتقب أن تعلن ناسا قريباً عن أسماء رواد الفضاء المختارين لهذه المهمة.

وتهدف ناسا إلى ترسيخ وجود بشري دائم على القمر من خلال قاعدة على سطحه ومحطة فضائية تدور حوله، تحضيراً للتوجه إلى المريخ ربما أواخر 2030.