كشفت السلطات الأسكتلندية، الأحد، أن الليبي "أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي" المشتبه به بالوقوف وراء تفجير لوكربي، محتجز لدى الولايات المتحدة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مكتب المدعي العام قوله "أُبلغ أهالي القتلى في تفجير لوكربي أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي محتجز لدى الولايات المتحدة".

وأضاف المكتب أن "المدعين وشرطة أسكتلندا سيستمرون بالعمل مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، في متابعة هذا التحقيق، بهدف وحيد هو تقديم أولئك الذين تصرفوا مع عبد الباسط المقرحي (ضابط المخابرات الليبي الذي أدين بتدبير التفجير نفسه) إلى العدالة".

ووقع التفجير في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988 على متن طائرة من طراز بوينغ 747، تابعة لخطوط طيران "بان أمريكان"، فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية، وأسفر عن مقتل 270 شخصاً.

وفي عام 2009، قررت السلطات في أسكتلندا الإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية، وذلك بعدما تبين أنه مصاب بسرطان البروستات، وأعلن أطباؤه أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي 20 مايو/أيار 2012، توفي عبد الباسط المقرحي، في منزله بالعاصمة الليبية طرابلس بعد صراع طويل مع مرض السرطان.