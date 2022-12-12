سياسة
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جدل مسلسل هاري وميغان.. ماذا قال وزير خارجية بريطانيا عن العائلة الملكية؟
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأحد إنه لا يوجد مؤيد أكبر لبريطانيا متعددة الثقافات من الأمير تشارلز، وذلك عقب جدل حول العنصرية في قصر باكنغهام وإطلاق سلسلة وثائقية على شبكة نتفليكس عن هاري وميغان.
جدل مسلسل هاري وميغان.. ماذا قال وزير خارجية بريطانيا عن العائلة الملكية؟
تأتي تصريحات كليفرلي قبل أيام من عرض الحلقات الأخيرة وعقب تصريحات عنصرية في باكنغهام مؤخراً / صورة: AFP
12 ديسمبر 2022

دافع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأحد عن العائلة الملكية بعد جدل حول العنصرية في قصر باكنغهام وإطلاق سلسلة وثائقية على شبكة نتفليكس عن هاري وميغان.

وقال كليفرلي لشبكة سكاي نيوز إنه لم يشاهد بعد الفيلم الوثائقي "هاري وميغان" الذي بثت منصة نتفليكس الحلقات الثلاث الأولى منه منذ الخميس.

وأضاف أنه يريد الانتهاء من مشاهدة مسلسل آخر قبل ذلك.

وتركزت الحلقات الأولى من المسلسل الوثائقي لنجل ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الأمريكية على المضايقات الإعلامية والتلميحات العرقية في الصحافة وعلى الإنترنت.

لكن بقية المسلسل يفترض أن تتحدث عن نقص الدعم من "العائلة الملكية" التي يؤكد هاري وميغان أنهما كانا ضحية له.

وترك هاري وميغان العائلة الملكية في 2020 واتهماها بعدم تقديم الدعم الكافي لهما وبالعنصرية في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية، أثارت ضجة كبيرة العام الماضي.

وقال جيمس كليفرلي لشبكة سكاي نيوز إنه لا يوجد مؤيد أكبر لبريطانيا متعددة الثقافات من الأمير تشارلز. وأضاف: "أعتقد أن موقف العائلة الملكية تجاه هذا البلد يعكس الدولة الحديثة التي نراها".

وتأتي تصريحات كليفرلي قبل أيام من عرض الحلقات الأخيرة، وعقب تصريحات وُصفت بالـ"عنصرية" في باكنغهام مؤخراً.

ونشرت رئيسة جمعية تدعم النساء السود ضحايا العنف المنزلي نغوزي فولاني على الإنترنت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني تصريحات اعتُبرت عنصرية صدرت عن سوزان هاسي صديقة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

واستقالت هاسي في أعقاب الجدل من مهامها الفخرية لكن جمعية فولاني أعلنت الجمعة أنها ستضطر إلى وقف أنشطتها مؤقتاً لحماية طواقمها بعد إهانات عنصرية "مروعة" عبر الإنترنت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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