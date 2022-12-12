ارتفعت أعداد ضحايا حرب اليمن من الأطفال إلى 11 ألفاً بينهم أكثر من 3700 قتيل، فيما ازدادت أعداد الأطفال المجندين إلى نحو أربعة آلاف بينهم 91 فتاة، حسبما أظهرت إحصاءات قاتمة نشرتها الأمم المتحدة الاثنين.

وبعد ثماني سنوات من النزاع على السلطة بين جماعة الحوثيين والحكومة يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنّ الأطفال هم أكثر من يدفع الثمن.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل في تقرير بعد زيارة لليمن هذا الشهر: "بالنسبة إلى الأطفال (...) أصبحت الحياة صراعاً من أجل البقاء. لقد فقد آلاف أرواحهم، ولا يزال مئات آلاف غيرهم معرضين لخطر الموت".

وحسب إحصاءات اليونيسف قُتل وأصيب أكثر من 11000 طفل منذ تصاعد النزاع في مارس/آذار 2015 مع تدخل تحالف عسكري قادته السعودية لمساندة الحكومة لوقف زحف الحوثيين الذي بدأ في منتصف 2014.

وكانت المنظمة أشارت قبل أشهر إلى مقتل وإصابة نحو 10 آلاف طفل.

ومن بين الضحايا تحدّثت اليونيسف في تقريرها الاثنين عن مقتل 3774 طفلاً (2742 فتى و983 فتاة و49 مجهولاً)، وإصابة 7245 طفلاً (5299 فتى و1946 بنتاً).

وقُتل أو جُرح 62 طفلاً بين نهاية الهدنة الأخيرة في اليمن في بداية أكتوبر/تشرين الأول ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني. كما أن ما لا يقل عن 74 طفلاً من بين 164 شخصاً قُتلوا أو أصيبوا بسبب ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2022.

وهذه أرقام تمكّنت الأمم المتحدة من التحقق منها، لكن يُرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير، وفقاً للتقرير.

تجنيد وعنف جنسي

إلى جانب مقتل وإصابة آلاف أشار تقرير المنظمة إلى تجنيد 3995 طفلاً في اليمن، إذ جُنّد 3904 فِتيان في القتال و91 فتاة للمشاركة في فاعليات أو في نقاط تفتيش، فيما كانت الأرقام السابقة تشير إلى تجنيد 3500 طفل.

وفي تقرير أممي قُدّم لمجلس الأمن الدولي ونُشر في يناير/كانون الثاني الماضي قال خبراء الأمم المتحدة إنّهم يملكون لائحة تضمّ 1406 أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً، جنّدهم الحوثيّون ولقوا حتفهم في الحرب سنة 2020.

منذ ما يقارب ثماني سنوات يحتاج أكثر من 23,4 مليون شخص (من بين 30 مليوناً)، بينهم 12,9 مليون طفل، إلى مساعدة إنسانية وحماية.

ويعاني ما يقدر بنحو 2,2 مليون طفل في اليمن سوء تغذية حادّاً، بما في ذلك ما يقارب 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الشديد.