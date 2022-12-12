سياسة
2 دقيقة قراءة
إيطاليا.. مسلح يقتل ثلاث نساء إحداهن صديقة ميلوني
اعتقلت السلطات الإيطالية رجلاً قتل الأحد ثلاث نساء بالرصاص وأصاب أربعة آخرين نتيجة خلاف نشب بينه وبين إدارة المبنى الذي يسكن فيه.
إيطاليا.. مسلح يقتل ثلاث نساء إحداهن صديقة ميلوني
مسلح يقتل ثلاث نساء بمسدس إحداهن صديقة ميلوني / Others
12 ديسمبر 2022

أفادت الشرطة الإيطالية بأن رجلاً قتل ثلاث نساء بالرصاص وأصاب أربعة أشخاص آخرين في روما الأحد في أعقاب خلاف حول مبنى سكني وفق تقارير.

وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني في منشور على فيسبوك في وقت لاحق الأحد أن إحدى الضحايا كانت صديقة شخصية لها.

وأطلق المشتبه به كلاوديو كامبي البالغ 57 عاماً النار خلال اجتماع لسكان مبناه في منطقة شمال روما، مستخدماً مسدساً من طراز غلوك سُرق من منصة لإطلاق نار في مركز رماية.

وكان كامبي تحدث في منشور على مدونته في نوفمبر/تشرين الثاني عن علاقته الإشكالية مع الأشخاص الذين يُديرون المبنى، واتهمهم بمحاولة إبعاده عن مسكنه.

ومن بين النساء الثلاث اللواتي توفين متأثرات بجروحهن نيكوليتا غوليسانو البالغة 50 عاماً والأم لطفل يبلغ 10 سنوات والتي كانت تحضر الاجتماع بصفتها أمينة صندوق لجنة المبنى.

وكشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان وأشادت بها بوصفها "أمّاً وصديقة مخلصة تحفظ الأسرار، وكانت أيضاً امرأة قوية وهشة في آن".

وقالت إن القاتل قُبض عليه، آملة في أن "تأخذ العدالة مجراها سريعاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us