سياسة
3 دقيقة قراءة
أول إضراب لنقابة التمريض في بريطانيا منذ تأسيسها للمطالبة بزيادة الأجور
تعتزم ممرضات المملكة المتحدة تنفيذ إضراب على مدى يومين هو الأول منذ تأسيس النقابة، للمطالبة بزيادة الأجور في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بكل قطاعات المملكة.
أول إضراب لنقابة التمريض في بريطانيا منذ تأسيسها للمطالبة بزيادة الأجور
ممرضات المملكة المتحدة ينفذن إضراباً على مدى يومين للمطالبة بزيادة الأجور / صورة: ِAFP
12 ديسمبر 2022

تُنفّذ الممرّضات الخميس إضراباً غير مسبوق في المملكة المتحدة للحصول على زيادات في الأجور، في خطوة يعتبرن أنّها "الملاذ الأخير" بعد أن بتن بحاجة إلى دعم مادي رغم أنهن كُنّ في الخطوط الأولى بمواجهة كوفيد-19.

وللمرّة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل أكثر من قرن يُشارك ما يصل إلى مئة ألف عضو في الكلّية الملكيّة للتمريض (آر سي إن) في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية في هذا التحرك بعد رفض المقترحات الحكومية الأخيرة.

وسيبقى عدد من الخدمات الطبية بمنأى عن هذا التحرك، مثل أقسام العلاج الكيميائي وغسل الكلى والعناية المركزة.

وقال ممرض الطوارئ في لندن مارك بوثرويد لوكالة الصحافة الفرنسية: "عبء العمل مروّع. الممرّضون منهكون ولا يمكنهم توفير خدمة آمنة للمرضى. المرضى معرّضون للخطر كلّ يوم".

ووفقاً لهذا العضو في الكلية الملكية للتمريض، وهي منظمة مهنية أنشئت قبل مئة وستة أعوام، فإن التحرك الذي سيكون على مدى يومين يهدف إلى "استعادة جودة الرعاية المُقدّمة للمرضى".

وفي المملكة المتحدة التي تشهد أزمة غلاء معيشة تقول النقابات إن أعضاءها يُفوّتون وجبات طعام ويكافحون من أجل إطعام أسرهم وإكسائها.

وجرى التصويت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ الكلية الملكية. وأُعلِن عن يومين من التحرك في 15 و20 ديسمبر/كانون الأول بعد "رفض الحكومة التفاوض".

واستناداً إلى تقديرات انخفض الراتب الحقيقي للممرضات بنسبة 20% منذ 2010، ولا سيما بسبب الأزمة الحالية لكلفة المعيشة، إذ تجاوز معدل التضخم 11%. ويبلغ الراتب السنوي لممرضة مبتدئة 27 ألف جنيه استرليني (31400 يورو).

لكن بالنسبة إلى وزير الصحة ستيف باركلي فإن "هذا وقت عصيب للجميع" والحكومة لا تستطيع أن تُلبّي مطالب "لا يُمكن تحمُّلها" قدَّمتها الكلية الملكية للتمريض و"تُمثِّل زيادةً في الرواتب بنسبة 19,2%".

وقالت الأمينة العامة للكلية الملكية للتمريض بات كولين الأحد إنها مستعدة لإنهاء الإضراب إذا وافق وزير الصحة على إجراء "محادثات". ورد باركلي بأنه منفتح على مناقشات حول قضايا أوسع لكن ليس حول الرواتب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us