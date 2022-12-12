سياسة
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قتيلان في احتجاجات ضد رئيسة بيرو الجديدة
قُتل شابان وأصيب أربعة في بيرو خلال احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات عامة بعد الإطاحة بكاستيو، فيما قالت رئيسة البلاد الجديدة دينا بولوارتي إنها ستُقدّم للكونجرس مشروع قانون لإجراء الانتخابات العامة قبل موعدها بعامين في أبريل/نيسان 2024.
قتيلان في احتجاجات ضد رئيسة بيرو الجديدة
مقتل شابين وإصابة 4 في بيرو خلال احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات عامة بعد الإطاحة بكاستيو / صورة: AP
12 ديسمبر 2022

قالت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي اليوم الاثنين إنها ستُقدّم للكونغرس مشروع قانون لإجراء الانتخابات العامة قبل موعدها بعامين في أبريل/نيسان 2024، وسط توترات في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الأنديز بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو.

وأدت بولوارتي اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد عزل الكونغرس لكاستيو واعتقاله بسبب محاولته حل المجلس التشريعي لمنع التصويت على عزله.

وقالت بولوارتي في كلمة للأمة: "قررت تقديم مشروع قانون للتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس من أجل تقديم موعد الانتخابات العامة إلى أبريل/نيسان 2024".

وأضافت أنها ستقدم مشروع القانون في "الأيام المقبلة".

جاء ذلك غداة مقتل شابين وإصابة أربعة في بيرو خلال احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات عامة بعد الإطاحة بكاستيو.

وطالب المتظاهرون، وكثير منهم من أنصار كاستيو، منذ أيام بإجراء انتخابات في بيرو بدلاً من السماح لبولوارتي بالبقاء في السلطة حتى عام 2026، وهو وقت نهاية ولاية كاستيو. كما دعا بعض المتظاهرين إلى إغلاق الكونغرس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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