أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالصناعات الدفاعية لبلاده وأعرب عن ثقته بأن تتجاوز صادراتها 4 مليارات دولار في 2022.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته الاثنين في حفل توزيع جوائز "أسبوع الابتكار التركي" بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن عدد الشركات التركية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية وصل إلى أكثر من 1600 حالياً بعدما كان 56 قبل 20 عاماً.

وقال بهذا الخصوص: "أثق بأن صادراتنا من الصناعات الدفاعية ستتخطى 4 مليارات دولار (مع نهاية) العام الحالي".

وأضاف: "رفعنا (خلال العقدين الأخيرين) حجم ميزانية المشاريع الدفاعية من 5.5 مليار دولار إلى 75 مليار دولار".

من ناحية أخرى أفاد الرئيس أردوغان بأن تركيا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط إلى 100 ألف برميل يومياً في 2023.

كما تطرق إلى مشروع السيارة المحلية الكهربائية التركية "توغ" التي افتُتح مصنعها في الآونة الأخيرة.

وقال: "بعد عدة أشهر سنرى على الطرقات السيارة توغ فخر الصناعة التركية".