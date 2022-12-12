قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الأحد، إن "زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع كانت نتيجة للسياسة الأمريكية السيئة".

وتضمنت زيارة شي للسعودية التي استمرت أربعة أيام، ثلاث قمم مع عديد من القادة العرب، وجاءت في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الرياض وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بخصوص عديد من القضايا، في مقدمتها إنتاج النفط.

وخلال الزيارة أصدرت السعودية والصين بياناً مشتركاً يوضح موقفهما بشأن مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك أوكرانيا، والبرنامج النووي الإيراني، والحرب في اليمن.

كما أعرب الجانبان عن "تصميمهما على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية".

وعلّق بومبيو على الزيارة بقوله: "عندما لا تكون شريكاً لأصدقائك وحلفائك، وتسيء إليهم، وببساطة لا تفعل أي شيء للردّ على خصومك، مثل شي جين بينغ، فإنك ترى بالضبط هذا النوع من السلوك المتحفظ من الأصدقاء".

واعتبر بومبيو إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اعترفت بالحزب الشيوعي الصيني باعتباره "أكبر تهديد خارجي" للولايات المتحدة، لكن إدارة بايدن "تعاملت بلين مع الصين".