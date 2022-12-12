سياسة
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الخطوط المغربية: تسيير 30 رحلة لمشجعي المنتخب إلى قطر قبل مباراته مع فرنسا
قالت الخطوط الملكية المغربية إنها ستسيّر ثلاثين رحلة جوية، يومي الثلاثاء والأربعاء، من أجل نقل مشجعي المنتخب المغربي إلى قطر لتشجيع المنتخب الوطني الذي سيواجه المنتخب الفرنسي بعد غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
الخطوط المغربية: تسيير 30 رحلة لمشجعي المنتخب إلى قطر قبل مباراته مع فرنسا
الخطوط الملكية المغربية: تنظيم 30 رحلة جوية يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل نقل مشجعي المنتخب المغربي إلى قطر / صورة: AA
12 ديسمبر 2022

أعلنت الخطوط الملكية المغربية تسيير جسرٍ جويّ غير مسبوق نحو قطر من أجل تمكين مغاربة من تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيواجه المنتخب الفرنسي، بعد غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقالت الخطوط الملكية المغربية في بيان لها اليوم الاثنين، إنها ستسيّر ثلاثين رحلة جوية يومي الثلاثاء والأربعاء، من أجل نقل مشجعي المنتخب المغربي إلى قطر.

وأوضحت الناقلة المملوكة للدولة المغربية أن هذا الجسر الجوي يُنظَّم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيُشرع في تسويق التذاكر اليوم الاثنين عبر موقع الشركة والوكالات التجارية التابعة لها ووكالات الأسفار الوطنية ومراكز النداء.

وحُدّد سعر التذاكر بنحو 500 دولار ذهاباً وإياباً، وهو سعر خاصّ يتضمن الرسوم والضرائب.

وكانت الخطوط الملكية المغربية شرعت اعتباراً من 12 سبتمبر/أيلول الماضي، في إعادة تشغيل الخط الجوي المباشر الذي يربط الدار البيضاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأُعيدَ تشغيل ذلك بمعدل رحلة في اليوم، بعدما عُلّق العمل به منذ شهر مارس/آذار 2020 بسبب الأزمة الوبائية.

وأعلنت الخطوط المغربية مع اقتراب موعد كأس العالم بقطر، عرضاً استثنائياً لتمكين مشجّعي المنتخب من الحضور للمباريات الثلاث للمنتخب المغربي برسم الدور الأول لنهائي كأس العالم، إذ حددت مدة ذلك العرض بين العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني والرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وكشفت الناقلة أنه بالإضافة إلى الرحلات اليومية المباشرة الدار البيضاء-الدوحة، برمجت خلال تلك الفترة رحلات إضافية مباشرة ذات طاقة استيعابية تصل إلى 3000 مقعد بسعر محدد بـ5000 درهم، أي نحو 500 دولار (ذهاباً وإياباً وشاملاً كل الرسوم)، إذ اشترطت للاستفادة من هذا العرض الحصول على تذاكر المباريات.

ودفع مرور المنتخب المغربي إلى دور ثمن النهائي ثم ربع النهائي، الخطوط الملكية المغربية بشراكة مع الجهات المعنية، إلى إطلاق رحلات جديدة، لتمكين مشجّعي المنتخب في قطر من تعديل تاريخ العودة على متن رحلاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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