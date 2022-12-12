أدت أمطار غزيرة مستمرة لليوم الثاني بمنطقة مكة المكرمة السعودية، الاثنين، إلى غلق أنفاق احترازياً، وتفعيل الدراسة عن بُعد فضلاً عن سقوط أشجار.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، في ظل توقعات الأرصاد باستمرار الحالة الجوية السائدة حتى مساء الاثنين.

وأفاد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة (حكومي) بـ"إغلاق للأنفاق احترازياً بسبب الأمطار"، مقترحاً عدة طرق بديلة.

كما أهاب بـ"أخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهائها وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار".

ووفق الوكالة "جرت إزالة مخلفات الأمطار التي هطلت مساء أمس الأحد على منطقة الشرائع وعدد من الأحياء السكنية بمواقع متفرقة بمكة المكرمة".

وتلقت السلطات المحلية بمكة "73 بلاغاً في جميع نواحيها (..) وتنوعت بين بلاغات تجمعات المياه وانطفاء أعمدة كهرباء وسقوط أشجار وغيرها.

في سياق متصل شهدت مدارس مكة المكرمة، الاثنين، تعليق الحضور واستمرارها عن بُعد، وفق قرار صادر عن الإدارة التعليمية بالمنطقة الأحد.

والاثنين، أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن "الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها قد تؤدي إلى جريان السيول".

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن "حالة المطرية يصحبها تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنّ للرؤية الأفقية".

وتضم مكة المكرمة، وفق الوكالة، "شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض ويبلغ طولها (540) كيلو متراً وتتنوع بين عبارات صندوقية مغلقة، وقنوات تصريف، وقنوات مفتوحة، وقنوات جبلية، وأنفاق تابعة للسدود".