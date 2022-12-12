سياسة
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اندلاع اشتباكات بين الهند والصين على الحدود المشتركة.. ما القصة؟
نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية ANI في تقرير عن مصادر تقول إن القوات الهندية والصينية اشتبكت في قطاع تاوانج بولاية أروناتشال براديش الهندية يوم الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول. وأضاف التقرير أن المواجهة أسفرت عن إصابات طفيفة في عدد من الجنود من الجانبين.
اندلاع اشتباكات بين الهند والصين على الحدود المشتركة.. ما القصة؟
تقرير يكشف اندلاع اشتباكات بين الهند والصين في الحدود المشتركة.. ما القصة؟ / صورة: Reuters
12 ديسمبر 2022

نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "ANI" الشريكة لرويترز في تقرير اليوم الاثنين، عن مصادر تقول إن القوات الهندية والصينية اشتبكت في قطاع تاوانج بولاية أروناتشال براديش الهندية يوم الجمعة التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف تقرير الوكالة التي مقرها نيودلهي، أن المواجهة أسفرت عن إصابات طفيفة في عدد قليل من الجنود من الجانبين.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على الفور على طلب للتعليق.

واشتبكت القوات الهندية والصينية في يونيو حزيران عام 2020 في قتال بالأيدي في وادي جالوان في منطقة لاداخ المجاورة لهضبة التبت التي تسيطر عليها الصين.

ولقي 20 جندياً هندياً مصرعهم وتكبدت الصين عدداً من الضحايا لم يُكشف عنه، وعزّز الجانبان وجودهما العسكري، ونقلا الرجال والأسلحة والإمدادات إلى المنطقة الصحراوية المرتفعة.

وتشترك الهند والصين في حدود لم يجرِ ترسيمها ويبلغ طولها 3800 كيلومتر، والتزمت قواتهما سابقاً باتفاقات قائمة منذ فترة طويلة لتجنب استخدام أي أسلحة نارية على طول الحدود القائمة بحكم الواقع، والمعروفة باسم خط السيطرة الفعلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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