أعلن رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو أنّ الاستثمارات الدولية المباشرة في أول 10 أشهر من العام الجاري بلغت 10.3 مليار دولار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها داغلي أوغلو في الجلسة الافتتاحية لقمة الأعمال التركية الأمريكية الأولى التي تنظمها جمعية الشركات الأمريكية (AmCham Türkiye).

وأشار إلى أنّ هذا الرقم يعد جيداً بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

ولفت إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في تركيا بنسبة 3% مقارنة بأول 10 أشهر من العام الماضي والتي وصلت فيها إلى 10.6 مليار دولار.

وسيتساوى حجم الاستثمارات الدولية المباشرة حتى نهاية عام 2022 مع عام 2021 حسب توقعات داغلي أوغلو.

وحسب داغلي أوغلو تعد الشركات الأمريكية مهمة جداً لتركيا من ناحية رقمنة الاقتصاد.

وأضاف: "إنّ مبدأ الاستدامة لا يمكن الاستغناء عنه في جذب جميع الاستثمارات إلى تركيا".

ومن جانبه أكد مدير جمعية الشركات الأمريكية في تركيا تانكوت تورنا أوغلو أنّ هدفهم زيادة الاستثمارات وحجم التجارة ودعم تحول تركيا إلى مركز إقليمي.

وبيّن أنهم يسعون من أجل حصول الشركاء الأتراك على حصة أكبر من سلاسل الإمداد العالمية.