سياسة
2 دقيقة قراءة
خلال 10 أشهر.. تركيا تحقق أرقاماً قياسية بالاستثمارات الدولية المباشرة
جذبت تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، استثمارات دولية بـ10.3 مليار دولار، وهو رقم يعد جيداً بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي على الصعيد العالمي، وفق رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو.
خلال 10 أشهر.. تركيا تحقق أرقاماً قياسية بالاستثمارات الدولية المباشرة
خلال 10 أشهر.. تركيا تحقق أرقاماً قياسية بالاستثمارات الدولية المباشرة / صورة: AA
12 ديسمبر 2022

أعلن رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو أنّ الاستثمارات الدولية المباشرة في أول 10 أشهر من العام الجاري بلغت 10.3 مليار دولار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها داغلي أوغلو في الجلسة الافتتاحية لقمة الأعمال التركية الأمريكية الأولى التي تنظمها جمعية الشركات الأمريكية (AmCham Türkiye).

وأشار إلى أنّ هذا الرقم يعد جيداً بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

ولفت إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في تركيا بنسبة 3% مقارنة بأول 10 أشهر من العام الماضي والتي وصلت فيها إلى 10.6 مليار دولار.

وسيتساوى حجم الاستثمارات الدولية المباشرة حتى نهاية عام 2022 مع عام 2021 حسب توقعات داغلي أوغلو.

وحسب داغلي أوغلو تعد الشركات الأمريكية مهمة جداً لتركيا من ناحية رقمنة الاقتصاد.

وأضاف: "إنّ مبدأ الاستدامة لا يمكن الاستغناء عنه في جذب جميع الاستثمارات إلى تركيا".

ومن جانبه أكد مدير جمعية الشركات الأمريكية في تركيا تانكوت تورنا أوغلو أنّ هدفهم زيادة الاستثمارات وحجم التجارة ودعم تحول تركيا إلى مركز إقليمي.

وبيّن أنهم يسعون من أجل حصول الشركاء الأتراك على حصة أكبر من سلاسل الإمداد العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us