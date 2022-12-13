سياسة
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بقيمة 12 مليار دولار.. أردوغان يعلن اكتشاف حقل نفطي سعته 150 مليون برميل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اكتشفت حقلاً نفطياً في جبل غابار بولاية شرناق، يبلغ صافي احتياطه 150 مليون برميل. وأوضح أن الاحتياطي المكتشف هو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022 وأن قيمته تصل إلى 12 مليار دولار.
بقيمة 12 مليار دولار.. أردوغان يعلن اكتشاف حقل نفطي سعته 150 مليون برميل
بقيمة 12 مليار دولار.. أردوغان يعلن اكتشاف حقل نفطي بقدرة 150 مليون برميل. / صورة: AA
13 ديسمبر 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اكتشفت حقلاً نفطياً في جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، يبلغ صافي احتياطه 150 مليون برميل.

جاء ذلك في خطاب ألقاه للشعب التركي عقب اجتماع لحكومته في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الاثنين.

وأوضح أردوغان أن الاحتياطي المكتشف، هو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022. وأن قيمته تصل إلى 12 مليار دولار.

وتابع قائلاً: " كثّفنا أنشطة التنقيب عن النفط في البر، وزاد إنتاج الشركة التركية للنفط من 40 ألف برميل إلى 65 ألف برميل يومياً".

وعن أهداف تركيا في مجال الإنتاج النفطي، أردف أردوغان: "نهدف إلى زيادة إنتاجنا اليومي إلى 100 ألف برميل في الذكرى المئوية لجمهوريتنا عبر المزيد من البحوث السيزمية والحفر والتنقيب وتحسين الإنتاجية".

ومشيراً إلى أن الشركة التركية للنفط كثفت خلال فترة تفشي كورونا، أنشطة التنقيب عن النفط، وأوضح أنها تمكنت من تحقيق 34 اكتشافاً جديداً.

كما لفت إلى أنه جرى اكتشاف حقل نفطي جديد في ولاية أضنة (جنوب) يصل احتياطه إلى 8 ملايين برميل.

وأضاف أردوغان أنه سيجري قريباً افتتاح منشأة في خليج ساروس ببحر إيجة، لنقل الغاز الطبيعي من السفن إلى الشبكة الوطنية للتوزيع.

وأكد أن حكومته تعمل على زيادة سعة مرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض إلى 10 مليارات متر مكعب.

وأشار إلى إنتاج الغاز المكتشف في البحر الأسود سيبدأ بـ10 ملايين متر مكعب في اليوم، ومن ثم سيرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون متر مكعب لاحقاً.

وأعلن أردوغان الانتهاء من تركيب 170 كيلومتراً من الأنابيب التي ستنقل الغاز المكتشف إلى البر، تحت سطح البحر الأسود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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