سياسة
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جاوش أوغلو: لن نسمح بوجود PKK الإرهابي في سوريا والعراق
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن أنقرة تواصل مساعيها الرامية إلى القضاء على الإرهاب على الصعيدَين العسكري والدبلوماسي، وأكد أن بلاده لن تسمح أبداً باستمرار وجود تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في سوريا والعراق.
جاوش أوغلو: لن نسمح بوجود PKK الإرهابي في سوريا والعراق
جاوش أوغلو: لن نسمح بوجود "PKK" الإرهابي في سوريا والعراق / صورة: AA
13 ديسمبر 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده لن تسمح أبداً باستمرار وجود تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتَين الدولتَين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان الاثنين.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا تواصل مساعيها الرامية إلى القضاء على الإرهاب على الصعيدَين العسكري والدبلوماسي.

وأشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفاً: "إذا تصرّف النظام بواقعية فنحن مستعدون للعمل معاً على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية، أوضح جاوش أوغلو أن تركيا لعبت دوراً فعالاً فيما يتعلق بعقد لقاءات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين.

وأضاف أن تركيا لعبت أيضاً دوراً مهمّاً في إبرام اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأن دور الوساطة الذي تؤديه تركيا يحظى باهتمام وإعجاب معظم دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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