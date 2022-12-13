قالت وزارة الخارجية الصينية إن وفداً أمريكياً رفيع المستوى أجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الصيني يومي الأحد والاثنين في مدينة لانغ فانغ المجاورة لبكين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت يوم السبت أن الزيارة تهدف إلى متابعة المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الآونة الأخيرة والتحضير لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أوائل العام المقبل.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية في بكين إن المحادثات في لانغ فانغ جرت بين عضوي الوفد الأمريكي مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك وكبيرة مسؤولي مجلس الأمن القومي لشؤون الصين لورا روزنبرجر ونائب وزير الخارجية الصيني شي فينغ.

وأضاف أنه جرى "تبادل موسع" لوجهات النظر حول العلاقات الدولية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

وقال وانغ: "المحادثات كانت صريحة ومتعمقة وبنّاءة".

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الجانبَين ناقشا أيضاً الحرب الروسية في أوكرانيا و"تهديدات كوريا الشمالية لأمن المنطقة" و"إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلماً أو الخاضعين لحظر الخروج في الصين".