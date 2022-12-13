سياسة
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متابعة لمحادثات الرئيسين.. وفد أمريكي يزور الصين ويجتمع بنائب وزير الخارجية
أجرى وفد أمريكي رفيع المستوى محادثات مع نائب وزير الخارجية الصيني يومي الأحد والاثنين في مدينة لانغ فانغ المجاورة لبكين، بهدف متابعة المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الآونة الأخيرة.
متابعة لمحادثات الرئيسين.. وفد أمريكي يزور الصين ويجتمع بنائب وزير الخارجية
مسؤول صيني: جرى "تبادل موسع" لوجهات النظر حول العلاقات الدولية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك / صورة: AA
13 ديسمبر 2022

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وفداً أمريكياً رفيع المستوى أجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الصيني يومي الأحد والاثنين في مدينة لانغ فانغ المجاورة لبكين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت يوم السبت أن الزيارة تهدف إلى متابعة المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الآونة الأخيرة والتحضير لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أوائل العام المقبل.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية في بكين إن المحادثات في لانغ فانغ جرت بين عضوي الوفد الأمريكي مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك وكبيرة مسؤولي مجلس الأمن القومي لشؤون الصين لورا روزنبرجر ونائب وزير الخارجية الصيني شي فينغ.

وأضاف أنه جرى "تبادل موسع" لوجهات النظر حول العلاقات الدولية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

وقال وانغ: "المحادثات كانت صريحة ومتعمقة وبنّاءة".

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الجانبَين ناقشا أيضاً الحرب الروسية في أوكرانيا و"تهديدات كوريا الشمالية لأمن المنطقة" و"إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلماً أو الخاضعين لحظر الخروج في الصين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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