سياسة
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بعد حادثة سفارة كييف بمدريد.. باريس تحذّر من خطر تلقي طرود مفخّخة
أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية، بأن السلطات الفرنسية حذّرت الإدارات الرسمية والمؤسسات المهمّة في البلاد من خطر تلقّيها طروداً مفخّخة كتلك التي استهدفت مؤخّراً بعثات أوكرانية وهيئات رسمية في إسبانيا.
بعد حادثة سفارة كييف بمدريد.. باريس تحذّر من خطر تلقي طرود مفخّخة
انفجر طرد مفخّخ وأصاب موظفاً في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة أواخر الشهر الماضي / صورة: AP
13 ديسمبر 2022

حذّرت السلطات الفرنسية الاثنين الإدارات الرسمية والمؤسّسات المهمّة في البلاد من خطر تلقّيها طروداً مفخّخة كتلك التي استهدفت مؤخّراً بعثات أوكرانية وهيئات رسمية في إسبانيا، حسبما أفاد به مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر إنّ السفارة الأوكرانية في باريس تلقّت طرداً مماثلاً، مؤكّداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو فيغارو".

ولم تجب السفارة الأوكرانية في باريس في الحال على طلب وكالة الصحافة الفرنسية التعليق على هذه المعلومات.

وفي ظلّ زيادة عدد هذه الهجمات، وجّهت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئاسة الوزراء مذكّرة إلى الوزارات والإدارات الرسمية لتحذيرها وتحديد الخطوات الواجب اتّباعها في حال تلقّيها طرداً مماثلاً.

وفي الأيام الأخيرة ازداد إرسال هذا النوع من الطرود.

وفي كييف أعلن متحدّث باسم الخارجية أنّ بعثات دبلوماسية أوكرانية عديدة في أوروبا تلقّت طروداً "دموية" تحتوي على عيون حيوانات.

وندّدت كييف بـ"حملة إرهاب مخطّط لها" من موسكو.

وفي إسبانيا، انفجر طرد مفخّخ وأصاب موظفاً في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنّها اعترضت طروداً أخرى مماثلة موجّهة خصوصاً إلى رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع بالإضافة إلى سفارة الولايات المتحدة وشركة أسلحة تصنّع قاذفات قنابل يدوية قدّمتها مدريد إلى كييف في بداية الغزو الروسي.

وفتح القضاء الإسباني تحقيقاً بشأن أعمال "إرهابية" مفترضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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