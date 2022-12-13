سياسة
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يمكنها نقل حمولات نووية.. الصين ترسل 18 قاذفة إلى منطقة الدفاع التايوانية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 21 طائرة دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز "إتش-6" ذات القدرات النووية.
يمكنها نقل حمولات نووية.. الصين ترسل 18 قاذفة إلى منطقة الدفاع التايوانية
الصين ترسل عدداً قياسياً من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية / صورة: AP
13 ديسمبر 2022

أرسلت الصين عدداً قياسياً من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وفق ما أعلنت تايبيه الثلاثاء، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي في ظل تهديد دائم من إمكانية تعرّضها لهجوم من الصين التي ترى الجزيرة جزءاً من أراضيها وتتعهّد بضمها ولو عسكرياً.

وكثّفت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على جارتها منذ انتُخبت الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين التي تصر على استقلال تايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح الثلاثاء أن 21 طائرة دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز "إتش-6" ذات القدرات النووية.

يمثّل ذلك حتى الآن أكبر طلعة يومية لقاذفات "إتش-6" من منذ بدأت تايبيه إصدار بيانات التوغلات اليومية في سبتمبر/أيلول 2020، حسب قاعدة بيانات تحتفظ بها وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي ذلك بعدما فرضت الصين حظراً على واردات تايوانية الأسبوع الماضي.

وتعد "إتش-6" قاذفة الصين الرئيسية بعيدة المدى وبإمكانها نقل حمولات نووية.

ونادراً ما ترسل الصين أكثر من خمس قاذفات "إتش-6" في يوم واحد. لكن الطلعات ازدادت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى وقت قريب الشهر الذي يسجّل أكبر عدد من طلعات "إتش-6" إذ بلغ عددها 16.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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