قال المدعي العام في نيويورك داميان وليامس في تغريدة، إنه "في وقت سابق من هذا المساء (الاثنين)، وقفت سلطات جزر البهاما سامويل بانكمان-فريد بناء على طلب من الحكومة الأمريكية واستناداً إلى لائحة اتّهام مختومة صادرة عن منطقة نيويورك الجنوبية".

وأوضح المدعي العام أن تفاصيل جديدة بشأن هذه القضية ستُعلَن الثلاثاء.

ومنذ شهر لا يكفّ بانكمان-فريد عن المشاركة في لقاءات إعلامية من جزر الباهاما، على الرغم من خطر تعرضه للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي، بعدما أفلست بين ليلة وضحاها شركته التي كانت قيمتها في مطلع العام 32 مليار دولار.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري قال بانكمان-فريد إنه رفض نصيحة محاميه بالتزام الصمت الآن، مشدداً على أنه "من واجبي أن أشرح ماذا حدث".

من جهته قال راين بيندر، المدعي العام للبهاما، في بيان نشر على تويتر إن الولايات المتحدة "رفعت شكوى" ضد الشاب الثلاثيني و"ستطلب على الأرجح أن نسلّمها إياه".

بدوره قال فيليب ديفيس، رئيس وزراء مملكة البهاما، الأرخبيل الواقع شمال شرق كوبا، إن كلاً من الولايات المتحدة وبلاده "لديها مصلحة بأن يُحاسب الأفراد المرتبطون بـFTX والذين ربما خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون".

وأضاف في بيان أن بلاده ستجري "تحقيقاً جنائياً خاصاً بها في قضية انهيار FTX".

ومؤخراً قال بانكمان-فريد إنه "صُدم" بتفاصيل كثيرة تكشّفت عند انهيار منصّة العملات المشفّرة، مؤكداً أن المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة والضوابط في الشركة وليس عن أي نية احتيالية.

وكانت FTX تقدّمت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس فيما كانت تواجه نقصاً كبيراً في السيولة وسيلاً من عمليات السحب من العملاء المذعورين.

في ذلك الوقت، حصلت FTX على نحو عشرة مليارات دولار من أموال العملاء دون إذن، حسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وتركز الاهتمام الأكبر على العلاقة بين FTX وAlameda Research الشركة التجارية التابعة لها.

واعترف بانكمان-فريد بأن عدم إيلائه تضارب المصالح بين الشركتين اهتماماً كافياً أمر "محرج"، لكنه أصر على أنه لم يكن على اطلاع على التفاصيل المتعلقة بـAlameda ولم يتولّ إدارة هذه الشركة.

وحسب موقع CoinDesk الإخباري للعملات الرقمية فإن الميزانية العمومية لشركة Alameda كانت تعتمد بشكل كبير على عملة مشفّرة ابتكرتها FTX وليست مرتبطة بأي أصول ذات قيمة مستقلة، وهي الـFTT.

وقبل عشرة أيام فقط من إشهار إفلاسها كانت FTX تُعدّ ثاني أكبر منصّة للعملات المشفرة في العالم.

وحسب وسائل إعلام أمريكية فإن ثروة بانكمان-فريد التي كانت تبلغ نحو 16 مليار دولار تبخّرت خلال أيام قليلة.