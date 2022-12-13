سياسة
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استعداداً لمواجهة المغرب.. غياب تشواميني وأوباميكانو عن تمارين فرنسا
غاب أوريلين تشواميني لاعب الوسط والمدافع دايو أوباميكانو عن تمارين منتخب فرنسا أمس الاثنين ضمن الاستعداد لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء.
استعداداً لمواجهة المغرب.. غياب تشواميني وأوباميكانو عن تمارين فرنسا
غياب تشواميني وأوباميكانو عن مران فرنسا قبل مواجهة المغرب / صورة: AFP
13 ديسمبر 2022

غاب لاعبا المنتخب الفرنسي حامل اللقب دايو اوباميكانو وأوريليان تشواميني عن التمارين الجماعية الاثنين في الدوحة قبل يومين من مباراة نصف نهائي مونديال 2022 أمام المغرب.

واستُهلت الحصة التدريبية بفترة إحماء تحت قيادة المعدّ البدني سيريل موين خلال فترة الربع الساعة الأولى المخصصة للصحفيين.

ولم يوضح الاتحاد الفرنسي السبب وراء غيابهما، لكن صحيفة فرنسية قالت إن أوباميكانو يعاني من التهاب في الحلق فيما تعرض تشواميني لكدمة.

وكان لاعب وسط ريال مدريد الاسباني تشواميني تعرّض لكدمة في ربلة الساق أمام إنجلترا السبت في ربع النهائي، وهو ما يُفسر الاحتياطات المتخذة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" اليومية أن مدافع بايرن ميونيخ الألماني أوباميكانو يعاني من التهاب في الحلق.

وأكملت فرنسا أضلاع المربع الذهبي لمونديال قطر 2022 بانتصار مثير حققته على إنجلترا بهدفين لواحد السبت في استاد البيت ضمن دور الثمانية.

وتواجه فرنسا في المربع الذهبي الأربعاء القادم المغرب الذي واصل تألقه في المونديال القطري وبلغ الدور ذاته بالفوز على البرتغال بهدف يوسف النصيري.​​​​​​​

وتأمل فرنسا أن تتجاوز عقبة المغرب مفاجأة البطولة لتواجه الفائز من منتخبَي الارجنتين وكرواتيا في النهائي الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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