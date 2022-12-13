سياسة
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مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والإمارات تدخل حيّز التنفيذ
دخلت مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، التي أُبرمت بين حكومتي البلدين يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في العاصمة أنقرة، حيّز التنفيذ بعد تصديق الرئيس رجب طيب أردوغان عليها.
مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والإمارات تدخل حيّز التنفيذ
وقّعت تركيا والإمارات في 24 نوفمبر/تشرين الأول 2021 عشر اتفاقيات في مجالات مختلفة بحضور أردوغان ومحمد بن زايد / صورة: AA
13 ديسمبر 2022

نشرت الجريدة الرسمية التركية الثلاثاء قرار التصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، لتدخل بذلك حيز التنفيذ.

وصدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي البلدين يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في العاصمة أنقرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتطوير التعاون وحسن النية بين البلدَين في مجال الطاقة وتسهيل تبادل المعلومات التقنية والمشورة والمهارات والخبرات.

وبموجب المذكرة، ستناقَش الفرص والتحديات في مجال الاستثمار في النفط والغاز واستخراجهما ومعالجتهما ونقلهما.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقّعت تركيا والإمارات 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان، وضيفه ولي عهد أبو ظبي (آنذاك)، رئيس الدولة الحالي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووقع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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