قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الثلاثاء، إن فريقه سيلعب ضد فرنسا ليتأهل للمباراة النهائية في مونديال قطر 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الركراكي قبل مباراة المنتخب المغربي "أسود الأطلس" ضد نظيره الفرنسي "الديوك" المقررة غداً الأربعاء.

وأضاف: "خُضنا عدداً من المباريات، وكل مرة يتوقعون إقصاءنا، ولكن ما زلنا هنا، ونحلم بالفوز بكأس العالم".

ووصف الركراكي المباراة بـ"الصعبة أمام حامل اللقب وأفضل فريق ومدرّب في العالم".

واستدرك: "سنستمرّ في اللعب بطموح محاولين أن نخلق المفاجأة مرة ثانية، ولمَ لا نتأهل للمباراة النهائية؟".

ولفت إلى وجود "مصابين كثر، ولكنهم يتعافون. أتينا هنا لتغيير العقلية، خصوصاً في القارة، وهو ما أخبرت به اللاعبين، فكثيرون يقولون لقد وصلنا إلى نصف النهائي، وقد اكتفينا، وهذا ليس رأينا".

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف النهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بكأس العالم، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من مباراة ربع النهائي.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل للمربع الذهبي في نهائيات كأس العالم، بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية عام 2002.