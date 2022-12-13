سياسة
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رئيس وزراء السويد: نأخذ المذكرة المبرمة مع فنلندا وتركيا على محمل الجدّ
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن بلاده تأخذ على محمل الجدّ شروط المذكرة الثلاثية التي أبرمتها مع فنلندا وتركيا بشأن عضوية حلف الناتو.
رئيس وزراء السويد: نأخذ المذكرة المبرمة مع فنلندا وتركيا على محمل الجدّ
كريسترسون: نأخذ شروط المذكرة الثلاثية الموقعة بين السويد وتركيا وفنلندا من أجل عضوية الناتو بجدية كبيرة / صورة: AP
13 ديسمبر 2022

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن بلاده تأخذ على محمل الجد شروط المذكرة الثلاثية التي أبرمتها مع فنلندا وتركيا بشأن عضوية حلف الناتو.

وأفاد كريسترسون في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بأن الانضمام إلى حلف الناتو يشكّل العنصر الأهمّ في السياسة الدفاعية الجديدة لبلاده.

وأضاف: "نأخذ شروط المذكرة الثلاثية الموقَّعة في 28 يونيو/حزيران بين السويد وتركيا وفنلندا من أجل عضوية الناتو بجدية كبيرة، ونواصل المحادثات بنفس الجدية".

ولفت إلى أنه يُجري مباحثات باستمرار مع رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بهذا الخصوص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وفداً قادماً من تركيا أجرى مباحثات مثمرة مع الجانبين السويدي والفنلندي في ستوكهولم قبل أسبوعين.

وفي 28 يونيو/حزيران وقّعَت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو بعد تعهُّدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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