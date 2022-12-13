قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن بلاده تأخذ على محمل الجد شروط المذكرة الثلاثية التي أبرمتها مع فنلندا وتركيا بشأن عضوية حلف الناتو.

وأفاد كريسترسون في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بأن الانضمام إلى حلف الناتو يشكّل العنصر الأهمّ في السياسة الدفاعية الجديدة لبلاده.

وأضاف: "نأخذ شروط المذكرة الثلاثية الموقَّعة في 28 يونيو/حزيران بين السويد وتركيا وفنلندا من أجل عضوية الناتو بجدية كبيرة، ونواصل المحادثات بنفس الجدية".

ولفت إلى أنه يُجري مباحثات باستمرار مع رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بهذا الخصوص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وفداً قادماً من تركيا أجرى مباحثات مثمرة مع الجانبين السويدي والفنلندي في ستوكهولم قبل أسبوعين.

وفي 28 يونيو/حزيران وقّعَت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو بعد تعهُّدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن مكافحة الإرهاب.