وقّعت الحكومة السودانية مع تحالف من شركات إماراتية وسودانية، الثلاثاء، اتفاقية لتطوير ميناء على البحر الأحمر، باستثمارات تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي ضم وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وممثلين عن شركات مواني أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار (سودانية)، تابعته الأناضول.

وتنص الاتفاقية على أن ينفذ التحالف تطوير وتشغيل وإدارة ميناء "أبو عمامة" السوداني على البحر الأحمر.

وتشمل حزمة الاستثمارات بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي ووديعة في بنك السودان المركزي بقيمة 300 مليون دولار.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن إنشاء ميناء أبو عمامة لن يكون منافساً لميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف أن "الميناء سيكون دافعاً وإضافة إلى الميناء الذي نسعى إلى توسعته (...) الميناء الجديد سيساهم في إحياء منطقة البحر الأحمر".

وزاد: "آن الأوان ليساهم السودان في البحر الأحمر بـ780 كيلو متراً ويستغل هذه المساحة لصالح الوطن الذي عانى طويلاً".

من جانبه، قال ممثل شركة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، إن "دولة الامارات لعبت دوراً كبيراً في إبرام هذا الاتفاق مع السودان".

ولفت إلى أن صادرات الإمارات إلى السودان في الـ 25 عاماً الماضية نما بمعدل سنوي بلغ 14.6% من 37.8 مليون دولار في 1995، إلى 1.14 مليار دولار في 2020.

ويعاني ميناء بورتسودان من مشاكل في البنية التحتية، وتسبب حصار مرتبط بأوضاع سياسية في إغلاقه 6 أسابيع أواخر العام الماضي، ما أدّى إلى خسارة أعمال من شركات الشحن الدولية الرئيسية.